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Mutter einbetoniert, Pension kassiert – Sohn nach Österreich überstellt

Mutter einbetoniert, Pension kassiert – Sohn nach Österreich überstellt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Eine einbetonierte Leiche, ein festgenommener Sohn und ein internationaler Ermittlungsfall – der Fall aus Münchendorf nimmt an Fahrt auf.

Ende Mai stieß man in Münchendorf auf eine einbetonierte Leiche. Bei der Verstorbenen handelte es sich um eine 99-jährige Frau, die zuvor als vermisst gemeldet worden war. Aufgefunden wurde sie in einer Hauswand am Kellerabgang ihres Zweitwohnsitzes.

Die genauen Umstände ihres Todes sind weiterhin ungeklärt – das Obduktionsergebnis steht laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien noch aus. Im Raum steht der Verdacht auf Sozialleistungsbetrug: Es wird angenommen, dass die Frau nach einem natürlichen Tod einbetoniert wurde, um den Bezug ihrer Pension fortzuführen.

Sohn in Haft

Anfang Juli wurde der Sohn der Verstorbenen in Dubai festgenommen. Inzwischen ist er nach Österreich überstellt worden und befindet sich seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Die genaue Beteiligung des Sohnes an dem mutmaßlichen Betrug ist nun Gegenstand intensiver Ermittlungen.

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