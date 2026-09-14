663.000 Schüler starten: Diese neuen Regeln gelten jetzt in Österreich

663.000 Schüler starten in sechs Bundesländern ins neue Schuljahr – mit Regeln, die den Alltag vieler Familien grundlegend verändern.

In sechs österreichischen Bundesländern hat das neue Schuljahr begonnen – und mit ihm treten Regelungen in Kraft, die den Schulalltag für viele Familien spürbar verändern werden. Insgesamt kehren 663.000 Kinder und Jugendliche in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg in ihre Bildungseinrichtungen zurück. Rund 53.000 von ihnen erleben dabei ihren allerersten Schultag.

Neue Schulregeln

Zu den zentralen Neuerungen zählt das Kopftuchverbot für Mädchen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr auf dem Schulgelände. Wer dagegen verstößt, muss mit Strafen von bis zu 800 Euro rechnen.

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Auch im Bereich der Deutschförderung gibt es grundlegende Veränderungen. Die bislang verpflichtend vorgesehenen Deutschförderklassen und -kurse werden abgeschafft. Bereits jetzt verzichtet rund die Hälfte der Schulen auf separate Klassen oder Gruppen für Kinder mit geringeren Deutschkenntnissen.

Chancenbonus

Künftig soll die Förderung gezielt an jenen Standorten ansetzen, an denen besonders viele Kinder aus bildungsfernen Verhältnissen unterrichtet werden. Für Schulen mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern aus Migrantenfamilien ist ein eigener Unterstützungsmechanismus vorgesehen. Insgesamt 400 Standorte sollen vom sogenannten Chancenbonus profitieren.

Die Auswahl erfolgt anhand der sozioökonomischen Ausgangslage der jeweiligen Schule. Konkret wurden 244 Volksschulen und 156 Mittelschulen ausgewählt – die Zuteilung basiert auf Daten der Statistik Austria und berücksichtigt insbesondere Bildungsstand der Eltern, Erwerbsstatus, Einkommen sowie Migrations- und Sprachhintergrund der Kinder.

Österreichweit werden dafür 800 zusätzliche Stellen für Lehrkräfte und Unterstützungspersonal geschaffen, um die Bildungschancen der betroffenen Kinder gezielt zu verbessern.