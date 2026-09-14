Schiri-Bosse gestehen Fehler ein: Haaland-Tor war irregulär (VIDEO)

Ein Tor, das nie hätte zählen dürfen und ein Geständnis, das Old Trafford in Aufruhr versetzt.

Im Stadtduell am Old Trafford setzte sich Manchester City mit einem knappen 1:0 gegen Manchester United durch – doch der Sieg ist seither von einer Kontroverse überschattet.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Erling Haaland in der 60. Minute. Wie die englische Schiedsrichter-Organisation Pro Ref im Nachhinein einräumte, hätte das Tor jedoch nicht anerkannt werden dürfen: Haalands Teamkollege Enzo Fernandez befand sich beim entscheidenden Angriff in einer Abseitsposition.

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Umstrittenes Tor

Zunächst war Haaland wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen worden. Der VAR hob diese Entscheidung auf, da Fernandez den Ball nicht berührt hatte. Nach Abpfiff stellte sich jedoch heraus, dass Fernandez durch seine Bewegung den Manchester-United-Verteidiger Lisandro Martinez beeinflusst hatte. Diese Einflussnahme hätte vom VAR als strafbar gewertet werden müssen.

Die Schiedsrichter-Organisation Pro Ref teilte nach dem Derby mit, dass der VAR im Zusammenhang mit Haalands Tor in der 60. Minute eine Überprüfung auf dem Feld hätte empfehlen müssen und dass man Manchester United kontaktiert habe, um einen „Fehler in der Beurteilung“ einzugestehen.

Haaland deu a vitória ao Man City no dérbi, mas a associação de arbitragem admitiu posteriormente que devia ter sido anulado por fora de jogo de Enzo e pediu desculpa ao Man United. pic.twitter.com/kn6Xsfcw3P — B24 (@B24PT) September 13, 2026

Martinez erklärte, Fernandez habe direkt vor ihm gestanden und seine Reaktion beeinflusst, was das Tor von Haaland aus seiner Sicht als ungerechtfertigt erscheinen lässt.

Nach den aktuellen Vorgaben des IFAB zur Auslegung der Abseitsregel wird ein Spieler in Abseitsstellung auch dann für ein Abseitsvergehen bestraft, wenn er klar versucht, einen nahe befindlichen Ball zu spielen und diese Aktion einen Gegenspieler beeinflusst oder wenn er eine offensichtliche Aktion ausführt, die die Fähigkeit eines Gegenspielers, den Ball zu spielen, eindeutig beeinträchtigt.