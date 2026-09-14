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Tierschutz

330.000 Euro für Problemhunde: Österreich schafft neue Plätze

330.000 Euro für Problemhunde: Österreich schafft neue Plätze
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Oberösterreich investiert massiv in den Tierschutz – und schließt damit eine Lücke, die Hunde bislang weit von zu Hause wegbrachte.

Das Tierheim in Freistadt erhält acht neue Plätze für sogenannte Problemhunde. Das Land Oberösterreich stellt dafür rund 330.000 Euro bereit. Bislang fehlten in Oberösterreich geeignete Kapazitäten für diese Tiere, weshalb sie häufig in Einrichtungen anderer Bundesländer untergebracht werden mussten.

Winklers Besuch

Tierschutz-Landesrat Martin Winkler besuchte das Tierheim in Freistadt und unterstrich dabei den Stellenwert verlässlicher rechtlicher Rahmenbedingungen und funktionierender Strukturen im Tierschutz. „Es braucht nicht nur klare gesetzliche Vorgaben, sondern auch die richtigen Strukturen“, sagte Winkler. Die neu geschaffenen Plätze sollen eine fachgerechte Beurteilung und sichere Unterbringung der Tiere ermöglichen.

Winkler verwies zugleich darauf, dass die Inneneinrichtung des Tierheims noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Mit der Investition von 330.000 Euro verfolgt das Land das Ziel, Problemhunde künftig direkt in Oberösterreich betreuen zu können, ohne sie in andere Bundesländer verlegen zu müssen. Noch stehen einzelne Ausstattungsarbeiten aus.

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