Kopftuchverbot sorgt an Wiener Schulen für erste Konflikte

Schulstart in Wien – und das Kopftuchverbot sorgt für Konflikte. Zwischen Gesetz, Diskriminierungsvorwürfen und Elterngesprächen spitzt sich die Lage zu.

Mit dem Start des neuen Schuljahres sind in Wien erste Auseinandersetzungen rund um das gesetzliche Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren aufgeflammt, die eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst haben.

Der Zentralausschuss der Wiener Landeslehrer verzeichnet nach eigenen Angaben „flächendeckend“ zumindest vereinzelte Problemfälle – vorwiegend an Volksschulen sowie in der Sekundarstufe, wo sich Schülerinnen trotz entsprechender Aufforderung geweigert haben, das Kopftuch abzulegen. Rund die Hälfte dieser Konflikte ließ sich im Gespräch zwischen Eltern, Schülerinnen und Schulleitung lösen. Kommt es zu keiner Einigung, drohen den Erziehungsberechtigten Verwaltungsstrafen in der Höhe von bis zu 800 Euro.

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Diskriminierung im Schulbetrieb

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft verzeichnet unterdessen einen deutlichen Anstieg an Anfragen zu Rechtsberatung sowie Meldungen über diskriminierende Vorfälle im Schulbetrieb. In einzelnen Fällen sollen betroffene Mädchen während des Unterrichts auf den Gang verwiesen worden sein. Zudem stehen Vorwürfe rassistischer Äußerungen im Raum: So soll einer Schülerin bedeutet worden sein, sie müsse „Österreich verlassen“, sollte sie weiterhin ein Kopftuch tragen.

Schulen sind zwar rechtlich verpflichtet, das Verbot durchzusetzen, haben dabei jedoch jede Form der Diskriminierung zu vermeiden. Irini Tzaferis von der AHS-Bundesvertretung stellt fest, dass Wiener Gymnasien vergleichsweise weniger Verstöße melden. Dennoch plädiert sie für „ein ordentliches Maßnahmenpaket“, um Mädchen wirksamer vor Fremdbestimmung zu schützen.