Nach Tod seiner Frau: Verdächtiger schreibt Tochter aus U-Haft

Aus der Untersuchungshaft schreibt er Briefe – über Erinnerungen, Schmerz und den Nudelsalat in der Haft.

Aus der Justizanstalt Wels schreibt der 51-jährige Hauptverdächtige im Todesfall seiner Frau regelmäßig Briefe an die gemeinsame Tochter. Darin verarbeitet er den Verlust der Verstorbenen, spricht über familiäre Erinnerungen und schildert seinen Haftalltag.

Der Mann steht im Verdacht, seine Frau bei mutmaßlichen sexuellen Missbrauchshandlungen tödlich verletzt zu haben. Die 40-Jährige war in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni 2026 mit stark blutenden Wunden leblos in ihrem Wohnhaus in Marchtrenk im Bezirk Wels-Land aufgefunden worden. Ungeachtet der schweren Vorwürfe hält er brieflichen Kontakt zu seiner Tochter. Eines dieser Schreiben beginnt mit den Worten: „Liebe Sarah, ich weiß eigentlich nicht, wie ich anfangen soll.“

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Ermittlungen laufen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wels wird gegen den Ehemann wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person mit Todesfolge ermittelt. Dieser Tatbestand hat in Österreich den gleichen Strafrahmen wie Mord – eine Freiheitsstrafe von zehn bis zwanzig Jahren oder lebenslang.

Briefe aus der Haft

Neben persönlichen Gedanken erkundigt er sich darin auch nach dem Zustand des Pools zu Hause und äußert seinen Unmut über das Essen in der Haft – konkret über den Nudelsalat. Zugleich zeigt er sich darüber betroffen, seiner Tochter in einem der schwersten Momente ihres Lebens nicht beistehen zu können: „Traurig, dass ich dich auf den schweren Weg, Mama zu beerdigen, nicht trösten kann.“

In weiteren Briefen widmet sich der Verdächtige ausführlich der Erinnerung an seine verstorbene Ehefrau und ihrer Bedeutung für die Familie. „Wenn ich dich sehe, sehe ich Mama. Sie lebt in dir bzw. uns weiter“, schreibt er an die Tochter.

Schmerz und Verlust

Den Schmerz über den Verlust beschreibt er mit den Worten: „Ich habe Mama über alles geliebt und ich kann es nicht in Worten ausdrücken, wie sehr sie mir fehlt.“ Auch den schwer erträglichen Haftalltag thematisiert er offen: „Liege fast den ganzen Tag im Bett und denke an Mama und dich. Ich hoffe die ganze Zeit, dass ich aufwache und alles nur ein Traum war.“