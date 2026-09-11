Falscher Chirurg fordert Geld – doch am Bahnhof wartet die Polizei

Ein falscher Chirurg, ein Bote und eine Falle: Eine Frau in Kärnten brachte eine kriminelle Masche zu Fall.

Eine Frau in Österreich hat einen Mann enttarnt, der ihr gegenüber vorgab, als Chirurg im Jemen tätig zu sein und eine Geldsumme zu benötigen, um sich freikaufen und nach Österreich gelangen zu können. Der 31-Jährige schickte einen Boten zu einer vereinbarten Übergabe an einem Bahnhof im Bezirk Völkermarkt in Kärnten – doch statt Bargeld erwarteten ihn dort Beamte der Polizei Kärnten, die die Übergabe im Vorfeld überwacht hatten.

Bei seiner Festnahme gestand der Mann, seit mindestens zwei Jahren als Bote für eine kriminelle Tätergruppe zu arbeiten.

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Festnahme am Bahnhof

Die Verhaftung verlief reibungslos, weil die betroffene Frau den Schwindel rechtzeitig erkannte und umgehend die Behörden einschaltete. Der Festgenommene war nach eigenen Angaben kein Einzeltäter, sondern Teil einer organisierten Gruppe, für die er regelmäßig als Mittelsmann fungierte.

Bekanntes Betrugsmuster

Betrugsfälle dieser Art sind keine Seltenheit. Täter schlüpfen gezielt in Rollen, die Vertrauen wecken – etwa als Ärzte, Soldaten oder Hilfsorganisationen – und bauen über soziale Medien emotionale Bindungen auf, bevor sie Geldforderungen stellen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn unbekannte Personen online um finanzielle Unterstützung bitten.

Verdächtige Kontaktaufnahmen sollten umgehend gemeldet und unter keinen Umständen Geldbeträge überwiesen werden. In Österreich ist die Meldestelle für Internetkriminalität des Bundeskriminalamts unter der E-Mail-Adresse against-cybercrime@bmi.gv.at zentrale Anlaufstelle für Verdacht auf Cybercrime; betroffene Personen können darüber hinaus jede Straftat bei einer beliebigen Polizeidienststelle persönlich zur Anzeige bringen.