Apple bringt sein erstes faltbares iPhone auf den Markt

Apple plant ein faltbares iPhone – und könnte damit eine Zielgruppe erreichen, die Tech-Konzerne oft übersehen.

Apple arbeitet an einem faltbaren iPhone im großen Fold-Format nach dem Book-Prinzip. Das neuartige Konzept soll Nutzerinnen und Nutzern durch ein großzügig dimensioniertes Display eine verbesserte Handhabung im Alltag ermöglichen. Besonders für ältere Menschen könnte das neue Format einen spürbaren Unterschied machen.

Apples Book-Style

Das geplante Gerät unterscheidet sich in seiner Bauweise grundlegend von bisherigen iPhone-Modellen. Der Book-Style des Fold-Formats sorgt für ein komfortables Handling und eröffnet eine neue Art der Interaktion mit dem Smartphone. Gerade für ältere Nutzerinnen und Nutzer könnte diese Formgebung im Alltag erhebliche Vorteile bringen.

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Ein besonders großes und gut zugängliches Display erleichtert sowohl die Lesbarkeit als auch die Bedienung des Geräts. Solche Entwicklungen könnten dazu beitragen, den Umgang mit moderner Technologie für ältere Generationen niedrigschwelliger zu gestalten und ihre alltägliche Kommunikation zu unterstützen.

Breitere Nutzerschaft

Während technologische Neuentwicklungen häufig vor allem jüngere Zielgruppen ansprechen, könnte Apples faltbares iPhone im Book-Style eine breitere, generationenübergreifende Nutzerschaft erreichen. Eine IDC-Umfrage aus dem Frühjahr 2024 zeigt, dass mittelalte und ältere Nutzer sich für faltbare Smartphones stärker erwärmen als jüngere Nutzer.

Das Potenzial, Technologie auch für ältere Menschen zugänglicher zu machen, könnte dem Unternehmen dabei helfen, seinen Marktanteil weiter auszubauen.