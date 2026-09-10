Politischer Islam vor Verbot: Österreich verschärft Kurs

Politischer Islam, Staatsschutz und eine klare Warnung: Österreich steht vor einer heiklen Debatte mit weitreichenden Folgen.

Bundeskanzler Christian Stocker hat sich für ein Verbot des politischen Islams ausgesprochen und erhält dabei Rückendeckung von NEOS und SPÖ. Sylvia Mayer, die Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), stuft den legalistischen Islamismus als ernsthafte Bedrohung für den Rechtsstaat ein. Die Behörde will das gesellschaftliche Bewusstsein für ideologische Gefahren schärfen und entsprechende Wertemodelle sichtbar machen.

Mayer spricht sich zudem dafür aus, auch ein Verbot verfassungsfeindlicher Organisationen in die Debatte einzubeziehen.

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Im Koalitionsübereinkommen von 2025 ist bereits festgehalten, dass bestehende Bestimmungen im Strafgesetzbuch gegen den politischen Islam ausgeweitet und verschärft sowie neue strafrechtliche Bestimmungen geschaffen werden sollen. Integrationsministerin Claudia Bauer kündigte im Jänner 2026 zudem an, dass Österreich gemeinsam mit europäischen Partnern ein unionsweites Register für Hassprediger sowie die Einstufung der Muslimbruderschaft als Terrororganisation durch die EU anstrebt. Rechtliche Prüfungen im Stiftungs- und Vereinsrecht sollen es ermöglichen, antidemokratische Vereine oder Stiftungen leichter zu untersagen oder aufzulösen.

Gezielte Untergrabung

Die DSN-Chefin verweist auf gezielte Versuche, die Eingliederung von Muslimen in westliche Gesellschaften zu untergraben. „Wir sehen, dass in Europa und auch in Österreich versucht wird, die Integration von Muslimen in westliche Gesellschaften und deren liberale Werte bewusst zu verhindern“, so Mayer. Das Ziel dieser Bestrebungen sei es, islamisches Gedankengut als gesellschaftliche Norm zu etablieren – mit langfristigen Folgen für demokratische Rechtsstaaten.

„Dies stellt eine langfristige und nachhaltige Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat dar“, warnt sie. Ihr Lösungsansatz ist klar: „Eine Identität als Demokrat und Muslim gleichermaßen muss das Ziel sein.“ Auf rechtlicher Ebene sind die Möglichkeiten derzeit begrenzt: „Hier kennt Österreich aktuell nur das Verbot bestimmter Symbole.“

Geteiltes Echo

Die Diskussion über mögliche Verbote stößt auf ein geteiltes Echo. Muslimische Gemeinschaften und die bosnisch-kroatisch-serbische Diaspora beobachten die Entwicklungen mit Aufmerksamkeit, da die geplanten Maßnahmen Auswirkungen auf ihr gesellschaftliches Bild und ihre Integration haben könnten.

Aus politischen Kreisen wird betont, dass es einer sorgfältigen Abwägung zwischen sicherheitspolitischen Erfordernissen und den Rechten von Religionsgemeinschaften bedarf, um einer Stigmatisierung entgegenzuwirken.