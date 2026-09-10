Mode-Spektakel in Wien: 40 Designer erobern das MuseumsQuartier

Wien verwandelt sich zur Modebühne: Die Vienna Fashion Week kehrt zurück – mit neuen Gesichtern, heißen Debatten und einer Premiere.

Vom 14. bis 19. September wird das MuseumsQuartier Wien zum Zentrum der heimischen Modewelt. Die Vienna Fashion Week geht in ihre 18. Ausgabe – und bietet neben spektakulären Runway-Shows auch ein umfangreiches Programm an Branchentalks, das über die reine Schaupräsentation hinausgeht. Rund 40 Designer präsentieren bei der diesjährigen Ausgabe ihre Kollektionen.

Highlights der Woche

Den Auftakt gestaltet FR!TZ EYEWEAR mit der Opening Show des Festivals. Im weiteren Verlauf der Woche stellen etablierte Namen wie PITOUR, Elke Freytag und KIKI KORSETT ihre aktuellen Kollektionen vor. Neu im Programm ist in diesem Jahr ein eigens eingerichteter Vintage Corner, der mit sorgfältig kuratierten Raritäten aufwartet und erstmals Teil der Veranstaltung ist.

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Branchendebatten

Neben den Modeschauen stehen inhaltliche Debatten über die Zukunft der Branche auf dem Programm. Bereits am 10. September – noch vor dem offiziellen Beginn der Modewoche – lädt der englischsprachige Talk Fashion Business & Forecast zur Auseinandersetzung mit aktuellen Marktentwicklungen ein.

Am 18. September rückt das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund: Unter dem Titel Saubermacher goes Fashion werden Fragen rund um Kreislaufwirtschaft und Textilrecycling in der Modeindustrie diskutiert.