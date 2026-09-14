Bar-Krawall und brisante Aussagen: Panettierre-Ex festgenommen

Fliegende Stühle, Polizeieinsatz und brisante Aussagen – rund um den Tod von Hayden Panettiere gerät erneut ein Name in die Schlagzeilen.

In einer Bar im US-Bundesstaat South Carolina ist es zu einem Zwischenfall mit Brian Hickerson gekommen, der einen Polizeieinsatz nach sich zog. Hickerson ist der Ex-Partner der verstorbenen Schauspielerin Hayden Panettiere und führte seit 2018 eine On-off-Beziehung mit ihr, die von mehrfachen Verhaftungen wegen häuslicher Gewalt überschattet wurde.

Der Vorfall spielte sich im „Wild Wing Cafe“ in Greenville, South Carolina, ab. Hickerson hatte gemeinsam mit seinem Bruder Zach über mehrere Stunden Alkohol konsumiert, bevor die Lage außer Kontrolle geriet. Brian schleuderte einen Barhocker in den Raum und geriet in eine körperliche Auseinandersetzung mit anderen Gästen.

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Eskalation im Lokal

Wie das Portal TMZ berichtet, spitzte sich die Situation zu, als Brian unvermittelt einen Stuhl durch die Luft warf. Anschließend wurde er von einer anderen Person hochgehoben und aus dem Lokal getragen, während ein Barkeeper rief: „Lasst ihn los!“ Die Einsatzkräfte, die wegen einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung ausgerückt waren, trafen die beiden Brüder vor dem Eingang der Bar an.

Brian und sein Bruder Zach hatten Hayden Panettiere am 16. August 2026 leblos im Apartment in den Judson Mill Lofts aufgefunden und den Notruf gewählt. Laut Greenville County Coroner’s Office wurde bei der Obduktion keine äußere Gewalt oder traumatische Verletzung festgestellt. Die genaue Todesursache bleibt bis zum Abschluss weiterer Tests offen, die Ermittlungen laufen weiter. Die US-Drogenfahndungsbehörde DEA schloss sich am 20. August offiziell der Untersuchung an, die vom Greenville City Police Department und dem Coroner’s Office geführt wird. Der Bar-Vorfall rückt die Angelegenheit erneut in den Fokus, zumal Brian Hickerson während des Einsatzes erklärte: „Die GPD (Anm.: Polizei von Greenville) hat Informationen durchsickern lassen, als meine Freundin starb.“

Brüder in Gewahrsam

Brian Hickerson wurde nach dem Vorfall auf freien Fuß gesetzt. Sein Bruder Zach hingegen wurde wegen Ruhestörung in Gewahrsam genommen, da er stark alkoholisiert und aggressiv aufgetreten war, und verbrachte die Nacht in der Zelle.

Weder die Beteiligten noch deren rechtliche Vertreter haben sich bislang öffentlich zu den Vorgängen geäußert.