Kleinkind (1) nach Fenstersturz in Lebensgefahr – Neue Details bekannt

Ein Kleinkind, ein offenes Fenster, ein Sturz aus dem ersten Stock – in Wien-Favoriten kämpft ein Einjähriges um sein Leben.

In Wien-Favoriten kam es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall, der einen umfangreichen Rettungs- und Polizeieinsatz nach sich zog. Um 9.10 Uhr stürzte ein einjähriges Kind aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses in der Leibnizgasse. Mehrere Polizeistreifen sowie die Berufsrettung Wien rückten rasch aus, um die Lage zu bewältigen.

Zahlreiche Schaulustige, die sich am Einsatzort eingefunden hatten, mussten von den Beamten zurückgedrängt werden, um den Einsatzbereich freizuhalten.

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Hubschrauber im Einsatz

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler dürfte das Kleinkind über ein Sofa auf das Fensterbrett geklettert und von dort in die Tiefe gestürzt sein. Angesichts der Schwere der erlittenen Verletzungen wurde der Wiener Rettungshubschrauber angefordert, der das Kind vom Antonplatz aus in ein Krankenhaus flog. Das Kind befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Eltern im Fokus

Die Eltern des Kindes, ein 30-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau syrischer Herkunft, stehen seither im Fokus der Ermittlungen. Die Polizei Wien hat ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Die Untersuchungen dauern an.