Kein Führerschein, kein Kindersitz: Drogenlenker mit vier Kindern gestoppt

Eine Routinekontrolle in Regau entpuppt sich als Häufung schwerer Verstöße – mit vier ungesicherten Kindern an Bord.

In Regau (Bezirk Vöcklabruck) hielt eine Polizeistreife am Freitagvormittag ein Fahrzeug an – und stieß dabei auf eine Häufung schwerer Verstöße. Am Steuer saß ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land, der weder eine gültige Lenkberechtigung besaß noch in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv, eine anschließende klinische Untersuchung bestätigte seine Fahruntauglichkeit.

Auslöser der Kontrolle war ein sechsjähriges Mädchen, das den Beamten ohne Kindersitz im Fahrzeug aufgefallen war. Bei näherer Überprüfung stellte sich heraus, dass sich insgesamt vier Kinder im Alter von zwei, vier, fünf und sechs Jahren im Auto befanden – keines von ihnen war ordnungsgemäß gesichert. Auch die 26-jährige Ehefrau des Fahrers saß auf der Rückbank. Der Mann hatte laut Ermittlungen Kokain konsumiert.

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Vater ohne Führerschein

Als der Vater des 32-Jährigen zur Kontrollstelle kam, verschärfte sich die Situation weiter: Auch er konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen.

Die Polizei erstattete Anzeigen sowohl an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck als auch an die Staatsanwaltschaft Wels. Rechtliche Konsequenzen drohen darüber hinaus den beiden Zulassungsbesitzerinnen der beteiligten Fahrzeuge – einer Schwester des 32-Jährigen sowie einer Tochter des 57-jährigen Vaters.