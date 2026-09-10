Österreich: Flucht vor Grenzkontrolle endet mit Crash und Drogenfund

Flucht vor der Grenzkontrolle, Crash gegen die Betonwand – und dann der Fund, der alles erklärt.

Gegen 8.40 Uhr am Mittwochvormittag versuchte ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz, einer Grenzkontrolle auf der A9 bei Spielfeld zu entkommen. Der Fluchtversuch endete abrupt: Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit voller Wucht gegen eine Betonleitwand. Sowohl er als auch sein Beifahrer zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Flucht zu Fuß

Nachdem das Fahrzeug nach der Einreise aus Slowenien von Polizisten verfolgt worden war, kam es schließlich im Bereich der Ausfahrt Spielfeld zum Stillstand. Der Beifahrer unternahm noch den Versuch, zu Fuß zu entkommen, musste diesen Versuch jedoch aufgrund seiner Verletzungen abbrechen. Beide Männer wurden in der Folge festgenommen. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen, der Beifahrer kam ins LKH Südweststeiermark nach Wagna. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A9 vorübergehend gesperrt werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Drogenfund im Fahrzeug

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen, die von der Autobahnpolizei Graz-West gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Steiermark geführt werden, stießen die Beamten im Fahrzeug auf eine erhebliche Menge Drogen.

Der Verdacht liegt nahe, dass dieser Fund der eigentliche Auslöser für die Flucht war – die genauen Umstände sind jedoch noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Eine beim Fahrer angeordnete Blutabnahme soll weitere Erkenntnisse liefern.