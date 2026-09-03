51 Pflanzen und 13 Kilo Cannabis: Wiener Wohnung wird zum Drogenfund

Eine Routinekontrolle auf der Straße führte Ermittler direkt in eine geheime Wiener Wohnung – mit brisantem Fund.

Was als gewöhnliche Verkehrskontrolle im Bezirk Neusiedl am See begann, endete mit der Aushebung einer umfangreichen Cannabis-Indoorplantage in Wien. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 45-jähriger Mann, der seither im Fokus der Behörden steht.

Ende April hielten Beamte einen Autofahrer an, der offensichtlich unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand. Die daraus resultierenden Ermittlungen führten zur Sicherstellung von Cannabisblüten – und schließlich zu einem konkreten Verdächtigen: einem 45-jährigen Wiener, dessen Wohnung daraufhin zur Zielscheibe einer behördlichen Durchsuchung wurde.

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Plantage ausgehoben

Ende August rückte die Polizei gemeinsam mit Kräften der WEGA an. In der durchsuchten Wohnung stießen die Beamten auf zwei aktive Indoorplantagen mit insgesamt 51 Pflanzen sowie auf rund 1,2 Kilogramm Cannabisblüten und Cannabisharz.

Darüber hinaus wurden psychotrope Pilze, 2.000 Euro Bargeld und ein verbotener Teleskopschlagstock beschlagnahmt. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, in der Vergangenheit insgesamt rund 13,2 Kilogramm Cannabisblüten produziert und davon 7,3 Kilogramm in Umlauf gebracht zu haben.