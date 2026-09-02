Wiener Polizei schlägt zu: Fast sieben Kilo Drogen bei 29-Jährigem gefunden

Fast sieben Kilogramm Drogen und Bargeld – ein Streifengang in Wien-Hernals endet für einen 29-Jährigen mit Handschellen.

Zu Beginn der Woche verzeichnete die Wiener Polizei einen beachtlichen Ermittlungserfolg im Bereich der Drogenkriminalität. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität waren in Wien-Hernals auf Streife, als ihnen das auffällige Verhalten eines Mannes ins Auge stach. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 29-Jährige serbischer Herkunft gestellt und festgenommen werden.

In der Tasche, die er bei sich trug, befanden sich Kokainblöcke mit einem Gesamtgewicht von 2,2 Kilogramm sowie eine mittlere vierstellige Bargeldsumme.

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Fund in Favoriten

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde eine Wohnung am Keplerplatz in Wien-Favoriten durchsucht, die dem Festgenommenen zuzurechnen war. Die Beamten stießen dabei auf 4,7 Kilogramm Marihuana, 147 Gramm Kokain sowie eine weitere Bargeldsumme im niedrig vierstelligen Bereich.

Die laufenden Ermittlungen liegen in den Händen der Außenstelle Süd des Landeskriminalamts Wien.