Günstiger tanken: OMV startet Happy Hour an 180 Stationen

Billiger tanken, besser fahren und dem Motor etwas gutes tun – OMV macht das an über 180 Standorten zeitweise möglich.

An über 180 OMV-Tankstellen in Österreich können Autofahrer künftig Premium-Kraftstoffe der MaxxMotion-Reihe zu bestimmten Tageszeiten ohne den sonst üblichen Preisaufschlag tanken. Das Unternehmen hat dafür das Angebot „Happy Hour“ ins Leben gerufen – ein Modell, das vor allem für Vielfahrer interessant sein dürfte, die regelmäßig auf Qualitätstreibstoff setzen.

Jeden Donnerstag von 15 bis 21 Uhr

Die Aktion läuft jeden Donnerstag von 15:00 bis 21:00 Uhr. In diesem Zeitraum erhalten Kundinnen und Kunden an teilnehmenden OMV Tankstellen OMV MaxxMotion Super 100plus sowie OMV MaxxMotion Performance Diesel zum Preis des jeweils entsprechenden Basis-Kraftstoffs.

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Die Aktion ist vom 3. September 2026 bis 1. November 2026 gültig. Der Rabatt wird direkt an der Kassa abgezogen.

Die MaxxMotion Performance Kraftstoffe sind darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit von Motoren zu steigern und empfindliche Bauteile wie Einspritzdüsen vor Verschleiß zu schützen. Möglich macht das die integrierte CleanTech⁺-Formel, die der Bildung von Ablagerungen entgegenwirkt. Gerade für Langstreckenpendler – etwa auf Routen in Richtung Balkan – kann das eine spürbare Rolle spielen.

MaxxMotion-Sortiment

Das MaxxMotion-Sortiment umfasst zwei Hauptprodukte: einen Premium-Diesel sowie den MaxxMotion Super 100plus. Der Diesel zeichnet sich durch eine erhöhte Cetanzahl und den Einsatz von HVO-Biokomponenten (hydrierte Pflanzenöle) aus, die zur Senkung von CO₂-Emissionen beitragen. Laut OMV-Angaben besteht die Premium-Biokomponente zu rund 6,6 bis 7,0 Volumsprozent aus hydriertem Pflanzenöl, wodurch der fossile Dieselanteil entsprechend reduziert wird. Der Super 100plus wird mit mindestens 100 Oktan in der OMV-Raffinerie Schwechat hergestellt und steht damit für ein Kraftstoffniveau, das über dem handelsüblichen Standard liegt.

Temporärer Preisaufschlag

Im Rahmen der Happy Hour entfällt der reguläre Mehrpreis für diese Produkte – zumindest temporär. Das Zeitfenster bietet damit eine niedrigschwellige Möglichkeit, die MaxxMotion-Kraftstoffe im Alltagsbetrieb auszuprobieren, ohne dafür den vollen Aufpreis in Kauf nehmen zu müssen.

Bei modernen Motoren und hoher Kilometerleistung können die enthaltenen Additive jedoch einen messbaren Unterschied machen.

Die Happy Hour schafft hier die Gelegenheit, diesen Unterschied zunächst kostenoptimiert zu testen.