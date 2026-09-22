Nach Tod eines 52-jährigen Serben: Polizei startet Zeugenaufruf

Ein tödlicher Betriebsunfall überschattet das Münchner Oktoberfest: Ein 52-jähriger Serbe stirbt nach einem schweren Unfall an einem Fahrgeschäft.

Ein tragischer Unfall hat das Münchner Oktoberfest überschattet: Ein 52-jähriger serbischer Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts ist nach einem Betriebsunfall ums Leben gekommen.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 21.50 Uhr am Free-Fall-Turm „Hangover“. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Mann unterhalb der herabfahrenden Gondel und wurde von ihr getroffen und eingequetscht. Rettungskräfte reanimierten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Münchner Krankenhaus, wo er wenig später starb.

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Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 52-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Bereich des Fahrgeschäfts auf, in dem er sich nicht hätte befinden sollen. Warum er sich dort aufhielt, ist bislang ungeklärt. Augenzeugen des tödlichen Unfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei München hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks aufgenommen. Dabei richtet sie einen ausdrücklichen Aufruf an Festbesucher, die den Vorfall möglicherweise mit dem Mobiltelefon festgehalten haben: Foto- oder Videoaufnahmen könnten für die Aufklärung des Falls von Bedeutung sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (+49) 089/2910-0 zu melden.

Das Oktoberfest, das jährlich mehr als sechs Millionen Besucher anzieht, wird von von rund 600 Polizeibeamten sowie zahlreichen weiteren Sicherheitskräften begleitet.

Weitere Zwischenfälle

Der tödliche Unfall ist nicht der einzige Zwischenfall an einem Fahrgeschäft auf dem diesjährigen Oktoberfest. Bereits am Eröffnungstag kam es beim „Predator“ zu einer technischen Störung. Mehrere Fahrgäste mussten dabei für einige Minuten kopfüber in ihren Sitzen ausharren. Ursache war nach Angaben des Betreibers ein defekter Sensor; nach einer erneuten Prüfung durch den TÜV wurde das Fahrgeschäft noch am selben Abend wieder freigegeben.