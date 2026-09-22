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Gebäudeeinsturz

Nach Deckeneinsturz in Wien: Frau wird noch immer vermisst

Nach Deckeneinsturz in Wien: Frau wird noch immer vermisst
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Drei eingestürzte Decken, Trümmer mitten in Wien – und eine Frau, die noch immer vermisst wird.

Nach dem Teileinsturz eines Wohnhauses in der Färbergasse in Wien-Innere Stadt sucht die Feuerwehr nach einer vermissten Bewohnerin. Der Einsatz läuft seit den Nachtstunden – unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen.

In der Nacht auf Montag brachen in drei Geschoßen des betroffenen Gebäudes die Decken ein. Spezialkräfte der Schallortungsgruppe sowie Rettungshunde der Feuerwehr durchsuchen das Trümmerfeld nach Hinweisen auf den Verbleib der vermissten Frau. Eine Handyortung ergab Hinweise darauf, dass sie sich möglicherweise im Bereich des Trümmer- und Schuttkegels befindet.

Bergung im Trümmerfeld

Zur Bergung von Schutt und Baumaterial kommt ein Saugbagger zum Einsatz, der das Material über einen Schlauch aus dem Gebäude befördert. Parallel dazu laufen kontinuierliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Sicherung der Bausubstanz.

Eine 57-jährige Bewohnerin wurde nach mehreren Stunden schwer verletzt aus den Trümmern gerettet. Ihr 60-jähriger Ehemann sowie eine weitere Bewohnerin erlitten leichtere Verletzungen.

Da im Gebäude vor dem Einsturz Bauarbeiten stattgefunden hatten, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung.

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