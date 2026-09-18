Hai zerfleischt Schwimmer: Krankenschwester musste es mitansehen

Ein Schwimmer, ein Hai und ein Strand in Perth – was Augenzeugen sahen, lässt sie bis heute nicht los.

Am Freitag kurz nach 10 Uhr morgens ereignete sich am Sorrento Beach in Perth-Sorrento ein tödlicher Hai-Angriff, der umgehend eine großangelegte Suchaktion in Gang setzte. Behörden bestätigten später, dass der männliche Schwimmer an seinen Verletzungen gestorben ist.

Ein Schwimmer wurde rund 50 Meter vor der Küste, unweit des Sorrento Surf Club, von einem Hai attackiert. Mehrere Personen, die den Vorfall beobachteten, schilderten eine deutlich sichtbare Blutlache im Wasser. Das Tier soll eine Länge von bis zu sechs Metern erreicht haben.

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Als Sicherheitsmaßnahme wurden die Strände zwischen Marmion und Iluka sowie zusätzlich die Strände Hillarys, Whitfords und Mullaloo vorsorglich für Badegäste gesperrt.

Erfolglose Suche

An der Suche nach dem Vermissten waren Polizeikräfte, Hubschrauber sowie Boote der Fischereibehörde beteiligt. Der Hai wurde zu einem späteren Zeitpunkt noch bis zu 1,6 Kilometer westlich des Hillarys Boat Harbour gesichtet. Trotz des intensiven Einsatzes der Rettungskräfte blieb die Suche bis in den Abend hinein erfolglos.

Augenzeugin erschüttert

Eine Augenzeugin, die in der Nähe des Strandes wohnt und dort regelmäßig schwimmen gegangen war, schilderte das Erlebte mit erschütternden Worten: „Ich bin Krankenschwester, da sehe ich natürlich oft grauenvolle Dinge, aber mitanzusehen, wie jemand direkt vor meinen Augen im Wasser zu Tode zerfleischt wird, ist ziemlich schwer zu verkraften.“

Für sie selbst ist eine Rückkehr ins Wasser ausgeschlossen: „Ich werde auf keinen Fall wieder in dieses Wasser gehen.“