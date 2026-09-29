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Direktverbindung

Neue Direktverbindung: Westbahn fährt ab Dezember von Spittal nach Wien

Neue Direktverbindung: Westbahn fährt ab Dezember von Spittal nach Wien
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Oberkärnten bekommt eine direkte Bahnverbindung in die Hauptstadt – und ein privater Anbieter macht den ersten Schritt.

Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 erweitert die Westbahn ihr Streckennetz auf der Südroute um einen neuen Haltepunkt: Spittal an der Drau wird erstmals direkt angefahren, womit Oberkärnten eine umsteigefreie Bahnverbindung nach Wien erhält.

Neue Direktverbindung

Zum Auftakt verkehrt täglich je ein Zug in beide Richtungen. Wer morgens in Spittal an der Drau einsteigt, tut dies um 7.40 Uhr und trifft um 11.45 Uhr am Wien Hauptbahnhof ein. Die Rückfahrt aus Wien startet um 16.15 Uhr, die Ankunft in Spittal an der Drau erfolgt um 20.20 Uhr.

Die Gesamtfahrzeit beläuft sich auf vier Stunden und fünf Minuten. Darüber hinaus ist eine eigene Pendlerverbindung zwischen Spittal an der Drau und Villach vorgesehen. Tickets sind ab 18,99 Euro buchbar, Frühbucher können von zusätzlichen Preisvorteilen profitieren. Das Klimaticket Österreich wird auf der gesamten Strecke anerkannt.

Tourismus & Ausstattung

Als Tor zur Region rund um den Millstätter See gewinnt Spittal an der Drau durch die neue Direktverbindung auch touristisch an Gewicht. Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher erklärte dazu: „Als Kärntner freut es mich persönlich ganz besonders, dass wir die Westbahn nun bis Spittal an der Drau bringen.“

Auf der Strecke werden SMILE-Hochgeschwindigkeitszüge eingesetzt, die unter anderem mit WLAN und WestCafés ausgestattet sind.

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KO KOSMO-Redaktion
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