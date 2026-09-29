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Radarfalle

Neue Radarfalle auf der A2 – Autofahrer müssen aufpassen

Neue Radarfalle auf der A2 – Autofahrer müssen aufpassen
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Wer derzeit auf der A2 Südautobahn von Villach in Richtung Italien fährt, sollte besonders auf die Geschwindigkeit achten: Zwischen Villach-Warmbad und Arnoldstein wurde ein neues fixes Radargerät aufgestellt. Es soll künftig die Einhaltung des Tempolimits auf diesem Streckenabschnitt überwachen.

Neues Radargerät

Das Gerät befindet sich in Fahrtrichtung Italien kurz vor der Bärenbrücke. Auf dem betreffenden Abschnitt befindet sich derzeit eine Baustelle, weshalb aktuell Tempo 80 gilt. Das neue Radargerät soll künftig kontrollieren, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.

Radargeräte spielen bei der Geschwindigkeitsüberwachung in Österreich eine zentrale Rolle. 2025 wurden laut Innenministerium rund 4,7 Millionen Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Radargeräten gemessen. Insgesamt ahndete die Bundespolizei im vergangenen Jahr knapp 5,66 Millionen Tempoverstöße.

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KO KOSMO-Redaktion
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