Bekannter Sänger gestorben: Seine Hits sang ganz Jugoslawien

Mit seinen mexikanischen Liedern wurde Slavko Perović im früheren Jugoslawien zum Star. Nun ist der Sänger im Alter von 92 Jahren verstorben.

Im Alter von 92 Jahren ist Slavko Perović verstorben. Der Sänger gehörte in den 1960er-Jahren zu den bekanntesten Interpreten der Unterhaltungsmusik im damaligen Jugoslawien und erlangte besondere Popularität mit seinen Interpretationen mexikanischer Lieder.

Schlager-Ikone Jugoslawiens

Lieder wie „Mama Huanita“, „Pesma majci“, „Ja prodajem crne oči“, „Jedan dan života“ und „Ja pijem čašu gorkih suza“ gehörten zu seinen bekanntesten Aufnahmen und machten ihn zu einer festen Größe der jugoslawischen Unterhaltungsmusik. 1969 erhielt Perović von Jugoton die „Zlatna ploča“ für eine Million verkaufte Platten. Er trat unter anderem bei Festivals in Split und Opatija sowie beim „Beogradsko proleće“ auf und nahm Duette mit Nikola Karović und Silvana Armenulić auf.

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TV-Pionier

Perović gehörte auch zu den frühen Gesichtern von Television Belgrad. Bereits 1962 trat er mit seinem Trio in der Sendung „Sredom u šest“ auf, die damals von Schauspielerin Beba Lončar moderiert wurde. Unter der redaktionellen Leitung von Boško Pantić nahm er später zahlreiche Musiksendungen über Belgrad und die serbische Geschichte auf. Dabei interpretierte er alte serbische Lieder ebenso wie Werke von Komponisten wie Kornelije Stanković und Isidor Bajić.

Seine Aufnahmen bleiben Teil des musikalischen Archivs einer Ära, in der mexikanische Melodien im damaligen Jugoslawien außergewöhnlich populär waren.

Slavko Perović war der Vater von Sandra Perović, Journalistin, Filmkritikerin und Chefredakteurin der Redaktion des Unterhaltungsprogramms des serbischen öffentlich-rechtlichen Senders RTS.