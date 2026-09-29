Fünf EU-Staaten, ein geheimer Standort in Afrika – Griechenland treibt ein Projekt voran, das die Migrationspolitik Europas neu definieren könnte.

Griechenland plant, in Afrika ein Zentrum zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber zu errichten, das ab der zweiten Jahreshälfte 2027 seinen Betrieb aufnehmen soll.

Migrationsminister Thanos Plevris hat das Vorhaben öffentlich angekündigt. Das Zentrum soll unter dem griechischen EU-Ratsvorsitz realisiert werden. Plevris selbst begründete die Zeitplanung mit dem Vorsitz seines Landes: „Wir sind der Ansicht, dass sich unter dem griechischen Vorsitz der Rahmen eröffnet, damit das Abschiebezentrum seinen Betrieb aufnehmen kann.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Europäische Kooperation

Griechenland verfolgt das Projekt nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Österreich. Ein afrikanischer Staat wurde für den Standort bereits ausgewählt, sein Name jedoch bislang nicht bekanntgegeben. In der Diskussion standen zuletzt Uganda und Ruanda als mögliche Standorte.

In Kürze soll ein Treffen der beteiligten EU-Staaten mit dem Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration stattfinden, um die konkreten Schritte des Projekts abzustimmen. Parallel dazu wird Plevris am 1. Oktober beim EU-Rat für Justiz und Inneres einen sogenannten „Mechanismus außergewöhnlicher Maßnahmen“ vorstellen.

Migrationsdruck steigt

Den aktuellen Handlungsdruck verdeutlicht ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen an den europäischen Außengrenzen: Ende Juli erreichten mehr als 70.000 Migranten die spanische Exklave Ceuta (spanisches Territorium an der nordafrikanischen Küste).