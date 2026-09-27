23 Minderjährige missbraucht: Vergewaltigungsserie erschüttert Ceuta

Ceuta steht vor einem erschütternden Schutzversagen: Hunderte minderjährige Migrantinnen leben dort schutzlos – mit fatalen Folgen.

In der spanischen Exklave Ceuta laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen zu mindestens 23 mutmaßlichen sexuellen Übergriffen auf Migrantinnen. Besonderes Aufsehen erregt dabei die brutale Vergewaltigung einer 17-jährigen Migrantin. Die Vorfälle rücken die gefährliche Situation von Hunderten unbegleiteter minderjähriger Mädchen in den Fokus, die unter unsicheren Bedingungen in der Enklave leben.

Brutaler Strandangriff

Vergangenen Samstag nahm die spanische Nationalpolizei zwei marokkanische Männer im Alter von 42 und 21 Jahren fest. Ihnen wird vorgeworfen, die 17-Jährige am Strand El Trampolín vergewaltigt zu haben – einem Ort, an dem seit einem Massenzustrom im Juli zahlreiche Migranten in provisorischen Lagern untergebracht sind. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen aufgefunden und musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

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In Ceuta halten sich derzeit Tausende Migranten auf, darunter rund 1.500 Minderjährige. Etwa 700 von ihnen sind Mädchen, die häufig außerhalb regulärer Betreuungsstrukturen leben. Hilfsorganisationen und Politikerinnen wie Spaniens Jugend- und Familienministerin Sira Rego machen auf die Risiken aufmerksam, die aus Überfüllung und mangelhafter Betreuung resultieren. Eine Verteilung der Minderjährigen auf das spanische Festland kommt bislang jedoch kaum voran.

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Laufende Ermittlungen

Die spanische Staatsanwaltschaft setzt ihre Ermittlungen in allen mindestens 23 bekannten Fällen fort. Die Opfer sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Unter den acht bislang identifizierten Verdächtigen befinden sich vier marokkanische, drei spanische Staatsangehörige sowie ein Belgier. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Behörden auf lokaler wie internationaler Ebene drängen auf rasche Maßnahmen, um den Schutz der betroffenen Mädchen zu gewährleisten und weitere Übergriffe zu verhindern.

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