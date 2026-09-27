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Angriff

Er rief selbst sie Polizei: Halbnackter Mann schlägt auf Beamte ein

Er rief selbst sie Polizei: Halbnackter Mann schlägt auf Beamte ein
Symbolbild (FOTO: iStockphoto)
1 Min. Lesezeit |

Er rief selbst die Polizei und griff sie dann mit einer Eisenstange an. Ein Einsatz in Wien-Hernals endet mit einem verletzten Beamten.

In Wien-Hernals ist es an einem Samstagabend zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz gekommen: Ein 26-jähriger Rumäne, der selbst den Notruf gewählt hatte, griff die eintreffenden Beamten mit einer Eisenstange an.

Als die Polizisten die Wohnung betraten, trafen sie auf den amtsbekannten Mann, der nur mit einer Hose bekleidet war und die Eisenstange in der Hand hielt. Trotz wiederholter Aufforderungen, die Waffe niederzulegen, verweigerte er dies und drohte den Beamten mit einem Angriff.

Pfefferspray eingesetzt

Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, jedoch auf freiem Fuß angezeigt. Ein Polizist zog sich bei dem Einsatz Verletzungen zu.

Besonderes Aufsehen erregte der Umstand, dass der Angreifer die Polizei selbst alarmiert hatte.

Der Vorfall verdeutlicht die Risiken, denen Beamte im Umgang mit amtsbekannten und aggressiven Personen ausgesetzt sind.

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