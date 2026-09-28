Neue Satellitenbilder zeigen Zerstörung in Gaza – für jeden sichtbar (VIDEO)

Was Satellitenbilder jetzt zeigen, lässt sich kaum in Worte fassen – Google Maps gibt den Blick frei.

Google Maps hat seine Satellitenbilder des Gazastreifens aktualisiert und gibt damit erstmals einen unverstellten Blick auf das tatsächliche Ausmaß der Zerstörung in der Region frei.

Die neuen Aufnahmen zeigen, was in Rafah und Chan Yunis von dicht besiedelten Wohnvierteln übrig geblieben ist: weitgehend Trümmer. Auch die Umgebung des Al-Schifa-Krankenhauses ist kaum wiederzuerkennen. Auf den Freiflächen, die einst bebaut waren, haben sich inzwischen ausgedehnte Zeltlager vertriebener Menschen gebildet.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ausmaß der Zerstörung

Die Bilder decken eine Fläche von 235 Quadratkilometern ab und weisen eine Auflösung von rund 13 Zentimetern pro Pixel auf – eine Detailschärfe, die es erlaubt, einzelne Mauern und Zeltansammlungen klar zu identifizieren. Laut UNOSAT (Satellitenzentrum der Vereinten Nationen) sind im Gazastreifen 201.290 Gebäude beschädigt, was etwa 82 Prozent des gesamten Gebäudebestands der Region entspricht. 134.422 davon sind vollständig zerstört.

Google Maps updated its default satellite imagery for Gaza to January-February 2026 captures, making the scale of destruction immediately visible to anyone opening the app. The 2026 tiles show dense residential blocks in Rafah and Khan Younis reduced to gray rubble fields,… — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

Während Google Maps nun aktuelle Bilder bereitstellt, hat Apple Maps bislang keine vergleichbare Aktualisierung vorgenommen.