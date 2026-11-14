René Benko: Pleite und verurteilt, aber wo sind die Millionen?

René Benko ist pleite, mehrfach verurteilt und hat sein Milliardenimperium verloren. Doch während Gläubiger um gewaltige Summen kämpfen, liegen im Familienumfeld weiterhin Vermögenswerte in Millionenhöhe und ehemalige Spitzenpolitiker gehörten zu jenen, die an seinem Aufstieg verdienten.

Am 5. November 2026 wurde René Benko am Landesgericht Innsbruck erneut verurteilt. Wegen schweren Betrugs erhielt der ehemalige Immobilienmilliardär zwei Jahre zusätzliche Haft. Zusammen mit einer bereits rechtskräftigen Verurteilung wegen betrügerischer Krida ergibt das viereinhalb Jahre. Das jüngste Urteil ist noch nicht rechtskräftig, beide Seiten haben Rechtsmittel eingelegt. Seit Oktober verbringt Benko seine Untersuchungshaft mit einer Fußfessel in einer angemieteten Wohnung in Innsbruck.

Wie reich ist René Benko heute?

Offiziell ist Benko seit März 2024 persönlich insolvent. Sein einstiges Milliardenvermögen scheint verschwunden. Doch die tatsächlichen Vermögensverhältnisse sind deutlich komplizierter. Besonders im Mittelpunkt steht die INGBE-Stiftung in Liechtenstein, die Benko gemeinsam mit seiner Mutter Ingeborg gegründet hatte. Ihr Vermögen wurde Anfang 2026 auf rund 300 Millionen Euro geschätzt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Benko ist offiziell nicht Begünstigter dieser Stiftung. Das Geld gehört ihm rechtlich deshalb nicht automatisch persönlich. Sein Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger vertritt jedoch die Auffassung, dass Benko die Stiftung faktisch kontrollierte und für eigene Zwecke nutzte. Benko und die Stiftung bestreiten das.

Am 11. November 2026 wurde eine neue Entscheidung aus Liechtenstein bekannt. Der dortige Oberste Gerichtshof stärkte die Position des Insolvenzverwalters im Streit um rund 50 Millionen Euro aus dem Stiftungsvermögen. Diese sollen vorläufig dem Zugriff der Begünstigten entzogen bleiben. Ob und in welcher Höhe das Geld tatsächlich an Benkos Gläubiger fließt, ist weiterhin ungeklärt.

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Hat Benko sein Vermögen tatsächlich verloren oder einen Teil davon rechtzeitig in rechtlich eigenständigen Strukturen untergebracht?

Der Schulabbrecher, der die Milliardäre überzeugte

René Benkos Geschichte beginnt weit entfernt von Luxushotels, Privatjets und internationalen Großinvestoren. Der 1977 in Innsbruck geborene Sohn eines Gemeindebediensteten und einer Kindergärtnerin verließ die Schule ohne Matura. Bereits als Jugendlicher entdeckte er ein Geschäftsmodell, das ihn reich machen sollte: Dachböden günstig erwerben, zu Luxuswohnungen ausbauen und teuer verkaufen.

Sein wichtigstes Talent war allerdings nicht das Bauen. Benko konnte Menschen davon überzeugen, ihm Geld anzuvertrauen. Den entscheidenden Durchbruch brachte die Bekanntschaft mit Karl Kovarik. Der wohlhabende Unternehmer hatte sein Tankstellenimperium verkauft und investierte rund 25 Millionen Euro in Benkos damalige Firma Immofina, aus der später Signa hervorging.

Mit diesem Kapital und neuen Bankkontakten wurde aus dem kleinen Immobilienentwickler ein Großinvestor. Auf das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck folgten das Goldene Quartier und das Park Hyatt in Wien, das KaDeWe in Berlin, Beteiligungen am Chrysler Building in New York und der Hamburger Elbtower. Benko hatte verstanden: Wer bereits große Immobilienwerte kontrolliert, kann damit Zugang zu noch mehr Kapital bekommen.

René Benkos erste Verurteilung: Schon 2014 vor Gericht

Was heute häufig vergessen wird: Benko war lange vor dem Zusammenbruch der Signa rechtskräftig verurteilt worden. Im August 2014 bestätigte der Oberste Gerichtshof eine zwölfmonatige bedingte Haftstrafe. Hintergrund war eine versuchte verbotene Intervention in einem italienischen Steuerverfahren.

Dabei spielte ausgerechnet der ehemalige kroatische Ministerpräsident Ivo Sanader eine Rolle. Über ihn sollte gegen eine geplante Zahlung von 150.000 Euro Einfluss auf das Steuerverfahren genommen werden.

Für Benkos Karriere hatte die Verurteilung erstaunlich geringe sichtbare Folgen. Er blieb ein gefragter Geschäftspartner, finanzstarke Investoren machten weiterhin Geschäfte mit ihm. Warum vertrauten erfahrene Unternehmer einem Mann, der bereits strafrechtlich verurteilt worden war, weiterhin derartige Summen an?

Ex-Kanzler und Spitzenmanager: Benkos Netzwerk der Macht

Benko umgab sich mit Persönlichkeiten, deren Namen in Österreich nahezu jeder kannte. Alfred Gusenbauer (SPÖ), ehemaliger Bundeskanzler, gehörte ab 2008 zu seinen wichtigsten Beratern. Er saß im Signa-Beirat und leitete Aufsichtsräte bedeutender Konzerngesellschaften.

Für Beraterhonorare aus den Jahren 2022 und 2023 fordert der Insolvenzverwalter rund fünf Millionen Euro zurück. Er bezweifelt, dass entsprechende Leistungen erbracht wurden. Gusenbauer bestreitet das.

Seit April 2026 ermittelt zudem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Gusenbauer wegen des Verdachts der Untreue. Dabei geht es um mutmaßlich ungerechtfertigte Zahlungen von insgesamt zehn Millionen Euro an ein Vorstandsmitglied. Gusenbauer weist die Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sebastian Kurz (ÖVP) verdiente ebenfalls an Geschäften mit Signa. Seine Beratungsfirma vermittelte nach seinem Ausscheiden aus der Politik ein Investment über rund 100 Millionen Euro. Dafür wurden etwa 2,4 Millionen Euro Honorar vereinbart. Tatsächlich flossen 750.000 Euro. Nach einer Rückforderung einigte sich Kurz’ Unternehmen mit dem Insolvenzverwalter auf die Rückzahlung von 415.000 Euro.

Im prominenten Signa-Beirat saßen außerdem die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn, frühere Spitzenbanker und der ehemalige ÖVP-Innenminister Ernst Strasser, der 2014 wegen Bestechlichkeit rechtskräftig verurteilt worden war. Eine Straftat im Zusammenhang mit Signa folgt daraus nicht. Doch die Verbindungen zeigen, wie Benko politische Bekanntheit, wirtschaftliche Erfahrung und einflussreiche Kontakte um sich versammelte.

Wie René Benko mit Immobilien Milliarden bewegte

Das Geschäftsmodell der Signa beruhte auf einem Kreislauf: Immobilien kaufen, entwickeln, höher bewerten und mit neuen Krediten oder Investoren weiter expandieren. Steigende Immobilienbewertungen verbesserten die Bilanzen. Unter bestimmten Rechnungslegungsregeln konnten dadurch Gewinne entstehen, obwohl kein entsprechender Verkaufserlös eingegangen war.

Solange Banken Kredite gewährten, Investoren frisches Geld lieferten und die Immobilienpreise stiegen, konnte das System wachsen. Doch dann änderten sich die Bedingungen. Die Zinsen stiegen, Baukosten explodierten und Immobilien verloren an Wert. Gleichzeitig mussten bestehende Verpflichtungen bedient werden.

Am 29. November 2023 meldete die Signa Holding Insolvenz an. Weitere Gesellschaften folgten. Das Milliardenimperium zerfiel. Und damit begann die Suche nach dem Geld.

Goldbarren, Bargeld und Millionen in Liechtenstein

Am 21. April 2026 wurden in Liechtenstein zwei Bankschließfächer der INGBE-Stiftung unter notarieller Aufsicht geöffnet. Darin lagen Goldbarren im Wert von rund 14 Millionen Euro, außerdem eine Million US-Dollar und eine Million Schweizer Franken in bar. Der Gesamtwert wurde damals auf rund 16 Millionen Euro beziffert. Weitere Depots enthielten Vermögenswerte von ungefähr 33 Millionen Euro.

Die Stiftung betonte, dass die Bestände bereits bekannt und in ihren Jahresabschlüssen ausgewiesen gewesen seien. Die Öffnung erfolgte auf gemeinsamen Antrag mit dem Insolvenzverwalter. Noch bemerkenswerter sind die Geldflüsse während des Zusammenbruchs.

Nach Feststellungen eines Liechtensteiner Gerichts soll Benkos Mutter zwischen dem 24. November 2023 und dem 28. Februar 2024 mehr als vier Millionen Euro an ihren Sohn überwiesen haben. Weitere Zahlungen betrafen unter anderem Fahrzeuge, Reisen, Einrichtung und Personal. Nach der damaligen Gerichtsbeurteilung soll Benko bei den Ausschüttungen eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Stiftung widerspricht der daraus abgeleiteten rechtlichen Kontrolle.

Ein weiteres Detail: Im Jänner 2024 kaufte INGBE der österreichischen Laura Privatstiftung ein Gemälde von Jean-Michel Basquiat für zehn Millionen Euro ab. Die Laura-Stiftung musste im März 2026 allerdings selbst Insolvenz anmelden. Ihre Verpflichtungen überstiegen eine Milliarde Euro. Das zeigt: Nicht das gesamte Familienvermögen blieb erhalten. Wie viel Benko heute persönlich wirtschaftlich zur Verfügung steht, lässt sich aus den bekannten Zahlen nicht abschließend feststellen.

Signa-Pleite: Milliardenforderungen und verlorene Arbeitsplätze

Bei der Signa Prime beliefen sich die angemeldeten Gläubigerforderungen Anfang November 2026 auf 10,96 Milliarden Euro. Davon waren rund 5,07 Milliarden anerkannt. Angemeldete Forderungen sind allerdings nicht mit endgültigen Verlusten gleichzusetzen. Die wirtschaftlichen Folgen trafen nicht nur Banken und Großinvestoren.

Die Möbelkette Kika/Leiner, die Signa 2018 übernommen und 2023 wieder verkauft hatte, schloss im Jänner 2025 ihre letzten 17 Standorte. Rund 1.350 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Zahlreiche Kunden blieben mit offenen Ansprüchen zurück. Während Insolvenzverwalter um Millionen streiten, mussten Beschäftigte neue Arbeit suchen. Gerade hier werden die unterschiedlichen Folgen eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs sichtbar.

Warum können solche Systeme so lange bestehen?

Die Antwort ist komplizierter als die Behauptung, reiche Menschen kämen grundsätzlich ungestraft davon. Benko wurde mehrfach verurteilt. Gegen weitere Beteiligte wird ermittelt. Zahlreiche Vorgänge sind noch ungeklärt.

Das grundlegende Problem liegt in der Verteilung von Macht und Verantwortung. Große Unternehmensgruppen bestehen aus Tochtergesellschaften, Beteiligungen, Kreditverträgen und Stiftungen. Wer wirtschaftlich Einfluss ausübt, muss nicht zwangsläufig formeller Geschäftsführer oder rechtlicher Eigentümer sein.

Hinzu kommt: Ein gescheitertes Milliardengeschäft ist nicht automatisch eine Straftat. Für Betrug, Untreue oder Gläubigerschädigung müssen konkrete gesetzliche Voraussetzungen nachgewiesen werden. Die Dimension der Ermittlungen verdeutlicht das Problem: Bereits im April 2026 untersuchte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Signa-Komplex einen möglichen Gesamtschaden von mehr als 1,5 Milliarden Euro.

Der Fall wirft damit auch eine grundsätzliche Frage auf: Wie konnten so viele erfahrene Kapitalgeber und Kontrollorgane die Risiken eines derart komplexen Unternehmensgeflechts über Jahre hinweg unterschiedlich beurteilen?

Wo sind René Benkos Millionen geblieben?

Die Geschichte von René Benko ist längst mehr als die Geschichte eines gescheiterten Immobilienunternehmers. Sie handelt von einem Mann, der ohne Matura zum Milliardär aufstieg, trotz einer frühen Verurteilung weiter expandierte und einige der bekanntesten Politiker und Unternehmer Österreichs für sein Netzwerk gewann.

Sie handelt ebenso von Investoren, die Milliarden bereitstellten, Beratern, die Millionen verdienten, und Gläubigern, die heute um ihr Geld kämpfen. Benko hat seine unternehmerische Macht verloren und ist strafrechtlich verurteilt. Wie viel vom früheren Familienvermögen tatsächlich erhalten blieb und wem es wirtschaftlich zusteht, beschäftigt weiterhin die Gerichte.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, wo René Benkos Millionen geblieben sind. Sondern auch, wie viele Menschen an seinem Aufstieg verdienten, wer die Risiken erkennen konnte und weshalb die Verantwortung für den Zusammenbruch bis heute so schwer zu klären ist.