Schüsse in Teestube: 39-Jähriger stirbt

In einer Teestube in Marl fallen mitten in der Nacht Schüsse – ein Mann stirbt, die Täter sind auf der Flucht.

In der Nacht auf Montag kam es in einer Teestube in Marl, Nordrhein-Westfalen, zu einer Schießerei mit tödlichem Ausgang. Gegen 3.06 Uhr fielen mehrere Schüsse in dem Lokal. Eintreffende Polizeibeamte fanden einen Mann mit einer Beinverletzung vor dem Gebäude vor. Zwei weitere Männer im Alter von 35 und 40 Jahren wurden schwer verletzt im Inneren der Teestube aufgefunden und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 39-jähriger Mann libanesischer Herkunft, der von fünf Kugeln getroffen worden war, konnte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden.

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Flucht nach Schüssen

Unmittelbar nach den Schüssen verließen mehrere Personen fluchtartig die Teestube. Ob es sich dabei um die Täter oder um unter Schock stehende Gäste handelte, ist derzeit noch nicht geklärt. Als die Rettungskräfte eintrafen, war für den am Boden liegenden Mann jede Hilfe bereits zu spät.

Über den genauen Tathergang sowie mögliche Motive liegen bislang keine offiziellen Angaben vor.

Laufende Ermittlungen

Die Polizei setzte für die Ermittlungen zu den Schüssen eine Mordkommission ein. Die Ermittler prüfen unter anderem, welche Rolle die vom Tatort geflüchteten Personen möglicherweise gespielt haben. Der Vorfall belastet insbesondere die Menschen libanesischer Herkunft in Marl und der Region Nordrhein-Westfalen und schürt Befürchtungen vor weiteren Spannungen innerhalb der Gemeinschaft.

Die Ermittlungsbehörden ersuchen die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, um den Ablauf der Tat rekonstruieren und mögliche Hintergründe klären zu können.