KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Bildungskrise

Wiederkehr alarmiert: Junglehrerinnen flüchten von Österreichs Schulen

Wiederkehr alarmiert: Junglehrerinnen flüchten von Österreichs Schulen
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zufrieden, aber trotzdem weg: Österreichs Lehrermangel hat ein überraschendes Gesicht – und es ist jünger als gedacht.

Acht von zehn Lehrerinnen und Lehrern in Österreich sind mit ihren Arbeitsbedingungen und ihrer Entlohnung zufrieden – und dennoch verlassen viele den Beruf, bevor sie richtig Fuß gefasst haben. Laut der OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ haben neun Prozent der Berufsneulinge mit klassischer Lehrerausbildung den Job bereits aufgegeben. Als Hauptgründe gelten die hohe Arbeitsbelastung sowie fehlende Unterstützung im Schulalltag.

Junglehrkräfte unter Druck

Im Schuljahr 2024/25 schieden drei Prozent aller qualifizierten Lehrkräfte in Österreich aus dem Beruf aus. Mehr als zwei Drittel davon hatten weniger als fünf Jahre Unterrichtserfahrung. Besonders problematisch ist dabei, dass Junglehrerinnen und Junglehrer überproportional häufig in schwierigen Klassen eingesetzt werden – obwohl sie sich in vielen Fällen auf diese Aufgaben nicht ausreichend vorbereitet fühlen.

Im europäischen Vergleich bewegt sich Österreich bei den Abgängen junger Lehrkräfte im oberen Bereich, ähnlich wie Luxemburg oder das französischsprachige Belgien. In Lettland und Litauen hingegen sind die Ausstiegsraten stabil geblieben oder sogar gesunken. Insgesamt hält sich der Anstieg der Berufsabgänge in Österreich noch in Grenzen – anders als etwa in Estland oder dem französischsprachigen Belgien, wo die Zahlen deutlich nach oben gegangen sind.

Wiederkehrs Reaktion

Bildungsminister Christoph Wiederkehr sieht dringenden Handlungsbedarf. „Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass junge Lehrerinnen und Lehrer langfristig im Beruf bleiben“, betonte er. Verschärft wird die Situation durch Elternkarenzen und Sabbaticals: Im Schuljahr 2024/25 fehlten zehn Prozent der voll qualifizierten Lehrkräfte für mindestens zwei Monate. Die OECD empfiehlt als Gegenmaßnahmen unter anderem den Ausbau von Unterstützungspersonal sowie den verstärkten Einsatz digitaler Lösungen, um den Lehrberuf dauerhaft attraktiv zu halten.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Missbrauchsfall
Salzburger Religionslehrer: Immer mehr Opfer melden sich
| Erholungseffekt
Nur ein Wochenende – und der Stress ist wie weggeblasen
| Rückfall
Frisch aus dem Knast – und schon wieder drin: Kärntner (19) auf Rekord-Rückfalltour
| Hubschrauberdiebstahl
Gestohlener Hubschrauber von Morgenstern: Weitere Hinweise aufgetaucht
| Erntekrise
Heimische Äpfel mit Schönheitsfehlern: Würdest du ihnen eine Chance geben?
MEHR AKTUELLE NEWS