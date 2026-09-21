Meloni greift durch: Ausländer-Limit und Verhüllungsverbot an Italiens Schulen

Italiens Schulen stehen vor einem radikalen Wandel: Melonis Regierung greift tief in den Schulalltag ein.

Die italienische Regierung plant neue Regelungen für Schulen, die die Anzahl ausländischer Schüler pro Klasse begrenzen und ein Verbot von Gesichtsbedeckungen vorsehen.

Premierministerin Giorgia Meloni kündigte die Maßnahmen bei einer Veranstaltung der Jugendorganisation ihrer Partei Fratelli d’Italia an. Künftig soll der Anteil von Schülern ohne italienische Staatsbürgerschaft in einzelnen Klassen gedeckelt werden. Laut Daten der ISMU-Stiftung machen diese Schülerinnen und Schüler derzeit rund 11,6 Prozent der Gesamtschülerschaft aus.

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Melonis Integrationsplan

Meloni zufolge soll ihre Regierung in Kürze verbindliche Obergrenzen für den Anteil von Schülern aus verschiedenen Herkunftsländern prüfen. Bereits seit einer Ministerialverordnung vom 8. Januar 2010 gilt in Italien eine Richtlinie, nach der der Anteil von Schülern mit nicht-italienischer Staatsbürgerschaft in einer Klasse grundsätzlich 30 Prozent nicht überschreiten soll. Ziel sei es, den Integrationsprozess durch gezielte Sprachförderung zu erleichtern. „Ein Kind, das kein Italienisch spricht, kann sich mit entsprechender Unterstützung relativ schnell integrieren“, so Meloni. Darüber hinaus sollen Eltern von Kindern mit erheblichen Integrationsschwierigkeiten verpflichtet werden können, selbst Italienischkurse zu besuchen.

Verbot von Gesichtsbedeckungen

Ein weiterer Bestandteil der geplanten Schulregeln ist ein Verbot von Gesichtsbedeckungen wie Burka und Nikab. Meloni begründete dies mit der Notwendigkeit, in Schulen das Gesicht sichtbar zu halten: „In Schulen muss das Gesicht sichtbar sein.“ Kulturelle oder religiöse Traditionen könnten dafür keine hinreichende Rechtfertigung darstellen, betonte sie.