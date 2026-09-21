Zehn Löwen in Schutzgebiet vergiftet – Ermittlungen laufen

Zehn tote Löwen, ein Schutzgebiet unter Schock – im Ngorongoro brodelt es schon lange, bevor dieser Fund die Welt aufhorchen lässt.

Im Norden Tansanias sind im Ngorongoro-Naturschutzgebiet zehn Löwen tot aufgefunden worden. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Tiere durch die Aufnahme von Gift ums Leben gekommen sind.

Die Verwaltung des Schutzgebiets veröffentlichte am Abend des 18. September eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall. Darin heißt es: „Die Verwaltung des Ngorongoro-Naturschutzgebiets bedauert, der Öffentlichkeit mitteilen zu müssen, dass am 18. September im Gebiet von Ndutu zehn Löwen tot aufgefunden wurden.“ Die genaue Todesursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen; die Behörden arbeiten daran, den Hergang zu rekonstruieren und mögliche Verantwortliche zu identifizieren.

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Schwelender Konflikt

Das Ngorongoro-Naturschutzgebiet, das zum UNESCO-Welterbe zählt, steht seit Jahren im Mittelpunkt eines schwelenden Konflikts zwischen den Naturschutzbehörden und den im Gebiet ansässigen Nomaden. Die Spannungen verschärften sich 2022, als die tansanische Regierung ein umstrittenes Räumungsprogramm in Kraft setzte, das die betroffene Bevölkerung aus Teilen des Gebiets verdrängte.

Ähnlicher Vorfall

Bereits im vergangenen Sommer hatte ein ähnlicher Vorfall im benachbarten Kenia für Aufsehen gesorgt: Im Amboseli-Nationalpark nahe der Grenze zu Tansania verendeten rund 20 Elefanten – vermutlich infolge des Verzehrs pestizidhaltiger Nahrung.

Ob zwischen den beiden Ereignissen ein direkter Zusammenhang besteht, ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht geklärt.