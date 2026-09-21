Wolf-Abschüsse trotz Schutzstatus: Österreich im Visier der EU

Geschützte Wölfe werden abgeschossen – und NGOs können dagegen nichts unternehmen. Nun zieht der Tierschutz nach Brüssel.

Mehrere Tierschutzorganisationen bereiten derzeit eine gemeinsame Beschwerde bei der EU-Kommission vor, die sich gegen die Tötung geschützter Wölfe in Kärnten und Tirol richtet. Ausschlaggebend dafür sind Abschüsse, die trotz eines ungünstigen Erhaltungszustands der Wolfspopulation vorgenommen wurden, sowie der Umstand, dass NGOs durch bestehende Verordnungen von wesentlichen Mitentscheidungen in Umweltfragen faktisch ausgeschlossen sind.

Im Jahr 2023 wurden in Österreich insgesamt 14 Wölfe legal geschossen, davon sieben in Kärnten und vier in Tirol.

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Rechtlicher Hintergrund

Rechtlich ist der Konflikt nicht neu: Bereits 2014 leitete die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich ein, weil Bürgerinnen und Bürgern der rechtliche Zugang zu umweltrelevanten Entscheidungen verwehrt blieb – ein Anspruch, den die Aarhus-Konvention (internationales Umweltrechtsabkommen) ausdrücklich vorsieht. Die Kärntner Risikowolfverordnung, die im Mai um weitere drei Jahre verlängert wurde, verschärft die Lage für die betroffenen Organisationen zusätzlich, da sie rechtlich nicht anfechtbar ist. Die NGOs fordern daher, dass Österreich verpflichtet wird, Artikel 14 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU-Naturschutzrichtlinie) konsequent einzuhalten.

Fehlende Gutachten

Andrea Hagn, Pressesprecherin der Tierschutzorganisation Anca, benennt das zentrale Problem offen: „Die Verordnungen können ja von den NGOs nicht angegriffen oder überprüft werden.“ Darüber hinaus fehlen nach Angaben der Organisation wissenschaftliche Gutachten, die dokumentieren, welche Auswirkungen die Abschüsse auf den Erhaltungszustand der Wölfe tatsächlich haben.

Hagn kündigt an: „Inhalt werden die Tötungen trotz ungünstigem Erhaltungszustand und der fehlende wissenschaftliche Nachweis über die Auswirkungen der Tötungen auf den Erhaltungszustand sein.“ Eine Antwort der österreichischen Behörden auf die Anfrage der EU-Kommission, die um Klarstellung zur hohen Zahl getöteter Wölfe gebeten hatte, steht bislang aus.