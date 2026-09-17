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Kopftuchstreit

55 Kopftuch-Fälle in Wien: Jetzt drohen Geldstrafen

55 Kopftuch-Fälle in Wien: Jetzt drohen Geldstrafen
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

55 Schülerinnen, ein Verbot, keine Einigung – Wien eskaliert den Kopftuchstreit auf eine neue Behördenebene.

In Wien sind derzeit 55 Fälle von Schülerinnen, die trotz des geltenden Verbots weiterhin ein Kopftuch tragen, an die Bildungsdirektion übergeben worden.

Nachdem Gespräche mit Lehrpersonen und Schulleitungen nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hatten, werden die betroffenen Fälle nun von einem eigens eingesetzten Team des pädagogischen Dienstes gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten besprochen. Erste Termine bei der Bildungsdirektion Wien sind für Ende dieser Woche vorgesehen.

Gespräche mit Eltern

Bei den bevorstehenden Gesprächen handelt es sich laut Bildungsdirektion um „explizit keine inhaltlichen Grundsatzdiskussionen“. Vielmehr sollen den Eltern die bestehenden gesetzlichen Regelungen nochmals erläutert und auf mögliche Konsequenzen bei weiteren Verstößen hingewiesen werden. Einen sprunghaften Anstieg der gemeldeten Fälle erwartet die Behörde nicht – man rechnet eher mit einer Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau.

Drohende Konsequenzen

Sollten die Verstöße auch nach den Gesprächen andauern, ist eine Eskalation auf die nächste Ebene vorgesehen: „Dann ist das Bezirksamt am Zug“, heißt es aus der Bildungsdirektion Wien – womit ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet werden könnte. Die Behörde weist zugleich darauf hin, dass die Gründe für das Tragen des Kopftuchs trotz Verbot „vielschichtig“ seien. So gebe es auch Fälle, in denen ältere Mädchen das Kopftuch aus eigenem Antrieb nicht ablegen wollten, obwohl die Eltern sie dazu aufforderten. Pauschale Rückschlüsse auf ein radikales Elternhaus seien daher nicht angebracht, so die Bildungsdirektion Wien.

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