Behörde übernimmt 55 Kopftuch-Fälle von Schulen – Geldstrafe droht

55 Fälle, ein klares Gesetz und dahinter Geschichten, die sich nicht alle gleich erzählen lassen.

Die Wiener Bildungsdirektion ist derzeit mit 55 Fällen befasst, in denen Schülerinnen trotz vorangegangener Gespräche mit Lehrpersonen und Schulleitungen das Tragen des Kopftuchs nicht eingestellt haben. Ein eigens eingerichtetes Team des pädagogischen Dienstes übernimmt in diesen Fällen die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten, klärt über die geltende Rechtslage auf und macht die möglichen Konsequenzen einer weiteren Nichtbefolgung deutlich.

Das Kopftuchverbot gilt in Österreich für Schülerinnen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr an öffentlichen und privaten Schulen. Die Regelung betrifft somit Volksschulen und die ersten Jahre der Sekundarstufe.

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Die Gespräche folgen dabei einem klar definierten Ablauf: „Explizit keine inhaltlichen Grundsatzdiskussionen“ werden geführt, wie die Bildungsdirektion festhält. Sollte das gesetzliche Verbot weiterhin missachtet werden, gilt: „Dann ist das Bezirksamt am Zug“ – womit ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet wird.

Bei wiederholter Nichtbefolgung können Geldstrafen von 150 bis 800 Euro verhängt werden. Zunächst ist jedoch ein Gespräch mit der Schülerin und den Erziehungsberechtigten vorgesehen.

Differenziertes Bild

Die Gründe, warum betroffene Schülerinnen das Kopftuch nicht ablegen, sind nicht pauschal zu bewerten. In manchen Fällen geht der Wunsch, die Kopfbedeckung zu tragen, von den Mädchen selbst aus – insbesondere bei älteren Schülerinnen. In anderen Fällen sind es die Eltern, die aktiv versuchen, ihre Töchter zur Einhaltung der Schulvorschriften zu bewegen.

Die Behörde warnt ausdrücklich davor, vorschnell davon auszugehen, „es handle sich bei allen Fällen um radikale Elternhäuser“. Die noch ausstehenden Gespräche sollen ein differenzierteres Bild der jeweiligen familiären Situation ergeben.

Frühzeitiger Dialog

Die Wiener Bildungsdirektion steht Eltern und Schülerinnen als Ansprechstelle zur Verfügung, um Unklarheiten rund um die gesetzlichen Vorgaben auszuräumen. Erziehungsberechtigten, die unsicher sind, wie sie mit der Situation umgehen sollen, wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch mit der Schule oder der Bildungsdirektion zu suchen.

Ziel ist es, Eskalationen zu vermeiden und eine einvernehmliche Lösung zu finden, bevor behördliche Schritte notwendig werden.