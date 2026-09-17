Probleme bei Lieferketten: Engpässe bei Psychopharmaka gefährden Patienten

Psychisch kranke Menschen in Österreich warten auf ein Medikament – und der nächste Liefertermin liegt in weiter Ferne.

Globale Krisen und strukturelle Schwächen in internationalen Lieferketten setzen die Medikamentenversorgung in Österreich zunehmend unter Druck – mit spürbaren Folgen vor allem für Menschen, die auf Psychopharmaka angewiesen sind.

Der Pharmig, der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, schlägt angesichts der sich verschlechternden Versorgungssituation Alarm. Besonders Medikamente zur Behandlung des Nervensystems geraten in den Fokus der Engpassproblematik. Derzeit besonders betroffen ist das Antipsychotikum Quetiapin in seiner retardierten Darreichungsform, die für eine gleichmäßige Wirkstofffreisetzung im Körper unerlässlich ist. Im Jahr 2024 wurden in Österreich laut Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) 1.177 Meldungen zu Arzneispezialitäten registriert, die nicht oder nicht ausreichend verfügbar waren, wobei Arzneimittel für das Nervensystem den größten Anteil an den Vertriebseinschränkungen ausmachten.

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Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen nennt Mitte Oktober beziehungsweise März 2027 als mögliche Lieferzeitpunkte – ein Horizont, der für Betroffene und behandelnde Ärzte gleichermaßen schwer zu überbrücken ist.

Folgen für Patienten

Monika Vögele vom Verband der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler beschreibt die aktuelle Lage, gegenüber dem ORF, als „nicht gut“. Gerald Grundschober, ärztlicher Leiter eines Rehabilitationszentrums, berichtet aus der Praxis: Er behandelt eine Vielzahl von Patienten mit Quetiapin und sieht im Fehlen der retardierten Form ein ernstes Problem.

Eine Umstellung auf nicht-retardierte Präparate bedeute für psychisch belastete Menschen eine zusätzliche Belastung, da die konstante Wirkstofffreisetzung für die Stabilität ihrer Behandlung entscheidend sei.

Strukturelle Ursachen

Als Ursache für die anhaltenden Lieferschwierigkeiten identifizieren Experten ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Peter Klimek vom Supply Chain Intelligence Institute Austria verweist auf geopolitische Verwerfungen und die starke Konzentration der Wirkstoffproduktion auf wenige Standorte. Rund 70 Prozent der für Europa benötigten pharmazeutischen Wirkstoffe werden in Asien hergestellt – eine Abhängigkeit, die in Krisenzeiten unmittelbar auf die Versorgungssicherheit durchschlägt.

Pharmig spricht von einem anhaltenden wirtschaftlichen Druck auf die Hersteller, der zur Konzentration auf möglichst kostengünstige Produktionsstandorte führe und damit langfristig Versorgungsrisiken erzeuge. Klimek mahnt: „Wir sehen die demografische Entwicklung. Das wird sich alles noch verschärfen.“ Gerald Klug, Psychiater bei pro mente Austria, sieht in einem verbesserten Informationsaustausch zwischen den Versorgungsebenen einen möglichen Lösungsansatz – Krankenhausapotheken seien häufig besser bevorratet als niedergelassene Einrichtungen, was gezielt genutzt werden könnte.