Wiener Nachtlokale sammeln 35.275 Euro, die Hälfte geht an SOS Balkanroute

Die Zahl irregulärer Grenzübertritte in die EU sinkt deutlich. Doch auf dem Balkan zeigen andere Statistiken eine überraschende Entwicklung. Gleichzeitig sammeln 14 Wiener Bars und Clubs eine Rekordsumme für Menschen auf der Flucht. Nur wenige Tage später sorgen schwere Vorwürfe gegen kroatische Grenzpolizisten für Aufsehen. Hinter diesen Ereignissen steckt eine Geschichte, die weit über eine gewöhnliche Spendenaktion hinausgeht.

Am 10. November 2026 wurde im Wiener Lokal The Loft ein bemerkenswerter Scheck übergeben: 35.275 Euro hatte die Gürtel Connection bei ihrer jüngsten Veranstaltung gesammelt. So viel wie noch nie zuvor. Die Hälfte des Geldes geht an die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe, die andere Hälfte an den Wiener Verein SOS Balkanroute. Damit erhält die Organisation 17.637,50 Euro für ihre humanitäre Arbeit. Nur drei Tage später veröffentlichte die EU-Grenzschutzagentur Frontex neue Migrationszahlen, die zunächst eine ganz andere Entwicklung nahelegen.

14 Wiener Lokale schaffen einen Spendenrekord

Die Gürtel Connection verbindet seit 2016 das Wiener Nachtleben mit sozialen Projekten. Bei der 19. Ausgabe am 25. Oktober beteiligten sich 14 Bars und Clubs entlang des Gürtels. Mehr als 60 Musiker und DJs sorgten für das Programm. Besucher konnten mit einer freiwilligen Spende sämtliche teilnehmenden Lokale besuchen. Aus dem gemeinsamen Engagement entwickelte sich über die Jahre eine beachtliche Initiative.

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Rund 470.000 Euro wurden innerhalb von zehn Jahren für gemeinnützige Zwecke gesammelt.

Unter den diesjährigen Begünstigten befindet sich mit SOS Balkanroute eine Organisation, die seit 2019 Menschen auf der Flucht in Südosteuropa unterstützt. Doch wie groß ist der Hilfsbedarf überhaupt noch?

Frontex meldet 29 Prozent weniger Grenzübertritte

Am 13. November veröffentlichte Frontex aktuelle Zahlen zur irregulären Migration. Von Jänner bis Oktober 2026 wurden an den EU-Außengrenzen knapp 110.000 irreguläre Grenzübertritte festgestellt. Das entspricht einem Rückgang von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auch auf der Westbalkanroute gingen die registrierten irregulären EU-Grenzübertritte zurück. Für die ersten acht Monate lag das Minus bei ungefähr 30 Prozent. Auf den ersten Blick könnte man daraus schließen, dass die Balkanroute zunehmend an Bedeutung verliert. Doch diese Interpretation greift zu kurz. Denn die Zahlen erfassen registrierte Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen und nicht sämtliche Menschen, die sich auf dem Westbalkan aufhalten oder durch die Region reisen.

Eine zweite Statistik zeigt das Gegenteil

Besonders interessant ist eine andere Untersuchung der Internationalen Organisation für Migration (IOM). In sechs Westbalkanländern wurden von Jänner bis September 2026 insgesamt 26.973 Ankunftsregistrierungen verzeichnet. Das waren zehn Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Allein im September registrierte Bosnien und Herzegowina 2.076 entsprechende Fälle, Serbien weitere 663. Wie kann die Zahl registrierter Ankünfte in der Region steigen, während Frontex weniger Grenzübertritte in die EU meldet? Die Antwort liegt zunächst in den unterschiedlichen Messmethoden.

Frontex zählt festgestellte Übertritte an EU-Außengrenzen. Die IOM erfasst behördliche Registrierungen innerhalb der Westbalkanstaaten. Auch die untersuchten Zeiträume unterscheiden sich.

Die beiden Statistiken widersprechen einander deshalb nicht. Sie zeigen unterschiedliche Ausschnitte derselben komplexen Migrationsbewegungen.

Vor allem lässt sich aus sinkenden EU-Grenzübertrittszahlen nicht automatisch ableiten, dass weniger Menschen auf dem Balkan Hilfe benötigen.

Schwere Vorwürfe gegen kroatische Grenzpolizisten

Wie dramatisch die Situation weiterhin sein kann, zeigen Vorwürfe, die SOS Balkanroute am 12. November öffentlich machte. Nach Angaben der Hilfsorganisation sollen kroatische Polizeibeamte bei einem Einsatz an der bosnischen Grenze insgesamt 53 Menschen nach Bosnien und Herzegowina zurückgedrängt haben. Die Organisation berichtete von schweren Verletzungen.

Fünf Menschen mussten demnach mit Knochenbrüchen und Kopfverletzungen von Rettungskräften abtransportiert werden. Zwölf weitere Personen wurden mit Taxis ins Flüchtlingslager Lipa gebracht. Ein gemeinsam mit dem Roten Kreuz betriebenes mobiles Team habe 40 Betroffene angetroffen. SOS-Balkanroute-Gründer Petar Rosandic forderte eine unabhängige Untersuchung. Die konkreten Vorwürfe gegen die kroatischen Beamten sind bislang nicht unabhängig abschließend geklärt.

Warum Wien und der Balkan enger verbunden sind, als man denkt

Die beiden Entwicklungen machen deutlich, weshalb die Arbeit humanitärer Organisationen nicht allein anhand von Grenzstatistiken beurteilt werden kann. Weniger registrierte EU-Grenzübertritte bedeuten nicht zwangsläufig weniger Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Ebenso wenig belegen steigende Ankunftsregistrierungen automatisch eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen.

Entscheidend sind die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort. Genau hier setzt die Arbeit von SOS Balkanroute an, die unter anderem medizinische Unterstützung organisiert und Menschen in Grenzregionen versorgt.

Die überraschende Verbindung: Während europäische Behörden sinkende Grenzübertrittszahlen melden, sammeln Wiener Nachtlokale eine Rekordsumme für Menschen entlang der Balkanroute.

Die Ereignisse zeigen, dass Migration nicht nur eine Frage politischer Entscheidungen und statistischer Entwicklungen ist. Hinter jeder Zahl stehen Menschen, deren Situation mit dem Überqueren oder Nichtüberqueren einer Grenze keineswegs automatisch geklärt ist.