Wegen des Namens benachteiligt? Neue Zahlen zeigen ein wachsendes Problem

Gleiche Ausbildung, gleiche Berufserfahrung, aber unterschiedliche Chancen auf einen Arbeitsplatz. In Österreich kann die vermutete Herkunft eines Menschen darüber entscheiden, ob er überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Neue Zahlen zeigen nun einen deutlichen Anstieg gemeldeter Diskriminierungsfälle. Eine ältere Untersuchung liefert dazu besonders aufschlussreiche Ergebnisse.

Der aktuelle Gleichbehandlungsbericht für die Privatwirtschaft zeichnet ein besorgniserregendes Bild. In den Jahren 2024 und 2025 bearbeitete die österreichische Gleichbehandlungsanwaltschaft insgesamt 9.268 Anfragen, 31 Prozent mehr als im vorangegangenen Zweijahreszeitraum. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den gemeldeten Diskriminierungsfällen. Mit dem Bericht beschäftigt sich am 18. November 2026 auch der Nationalrat. Doch die Zahlen werden erst durch einen Vergleich mit wissenschaftlichen Untersuchungen richtig interessant.

Jeder dritte Diskriminierungsfall betrifft die Herkunft

Von den insgesamt 9.268 Anfragen betrafen 1.975 konkrete Diskriminierungsvorbringen. Das entspricht einem Anstieg von 33 Prozent gegenüber den Jahren 2022 und 2023. Die häufigsten Diskriminierungsgründe waren das Geschlecht mit 46 Prozent und die ethnische Zugehörigkeit mit 33 Prozent. Besonders bemerkenswert: 73 Prozent der Fälle standen im Zusammenhang mit der Arbeitswelt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft warnt vor einer zunehmenden Verbreitung rassistischer Einstellungen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Allerdings handelt es sich um gemeldete und bearbeitete Fälle, nicht ausschließlich um gerichtlich bestätigte Diskriminierungen. Auch lässt sich aus steigenden Meldungen allein nicht ableiten, dass tatsächliche Benachteiligungen im gleichen Ausmaß zugenommen haben.

Ein wissenschaftliches Experiment liefert überraschende Zahlen

Wie groß der Einfluss der vermuteten Herkunft bei Bewerbungen sein kann, untersuchte die Wirtschaftswissenschaftlerin Doris Weichselbaumer von der Johannes Kepler Universität Linz. Für eine vom Sozialministerium unterstützte Studie wurden 2.142 fiktive Bewerbungen an österreichische Unternehmen verschickt.

Die Bewerber verfügten über vergleichbare Ausbildung und Berufserfahrung. Auch die österreichische Staatsbürgerschaft war bei allen angegeben. Der wesentliche Unterschied lag in den Namen und Fotos, die auf eine österreichische, serbische, türkische, chinesische oder nigerianische Herkunft schließen ließen. Die Ergebnisse waren deutlich.

Bewerber mit serbischen Namen hatten schlechtere Chancen

Während Bewerber mit österreichisch klingenden Namen in 37 Prozent der Fälle zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, betrug die Einladungsquote bei Bewerbern mit serbischem Hintergrund lediglich 28,2 Prozent. Bei türkischem Hintergrund waren es 25,3 Prozent, bei chinesischem 27,1 Prozent.

Besonders stark fiel die Benachteiligung bei nigerianischem Hintergrund aus. Hier lag die Quote bei lediglich 18,7 Prozent. Anders ausgedrückt: Ein Bewerber mit nigerianischem Hintergrund benötigte im untersuchten Bewerbungsumfeld nahezu doppelt so viele Bewerbungen, um eine Einladung zu erhalten.

Die Untersuchung stammt aus dem Jahr 2014. Sie beschreibt daher nicht zwangsläufig die heutige Situation, zeigt aber, dass Benachteiligungen aufgrund zugeschriebener Herkunft unter kontrollierten Bedingungen nachweisbar waren. Weil sowohl Namen als auch Fotos verwendet wurden, lässt sich der Einfluss des Namens allein aus diesen Zahlen nicht exakt bestimmen.

Auch bei der Wohnungssuche gibt es Probleme

Diskriminierung beschränkt sich keineswegs auf den Arbeitsmarkt. Laut aktuellem Gleichbehandlungsbericht betraf ein Viertel der gemeldeten Diskriminierungsfälle den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Besonders häufig ging es dabei um Benachteiligungen bei der Wohnungssuche und beim Einlass in Lokale.

Ein ausländisch klingender Name kann damit in unterschiedlichen Lebensbereichen eine Rolle spielen: bei der Bewerbung um eine Arbeitsstelle, bei der Suche nach einer Mietwohnung oder beim Versuch, ein Lokal zu besuchen. Ob im konkreten Einzelfall tatsächlich eine rechtswidrige Diskriminierung vorliegt, muss allerdings gesondert geprüft werden.

Warum die Zahlen auch wirtschaftlich relevant sind

Hinter den Ergebnissen steckt eine Frage, die über individuelle Ungerechtigkeiten hinausgeht. Österreichische Unternehmen suchen in zahlreichen Branchen qualifizierte Mitarbeiter. Gleichzeitig zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Bewerber aufgrund ihrer vermuteten Herkunft schlechtere Chancen haben können.

Wenn Qualifikation nicht das entscheidende Auswahlkriterium ist, können Unternehmen geeignete Arbeitskräfte übersehen.

Das ist nicht nur ein gesellschaftliches, sondern möglicherweise auch ein wirtschaftliches Problem. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft fordert angesichts der steigenden Fallzahlen unter anderem wirksamere Sanktionen, schnellere Verfahren und eine bessere personelle Ausstattung. Der aktuelle Bericht zeigt jedenfalls, dass Gleichbehandlung in Österreich weiterhin keine Selbstverständlichkeit ist.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob Menschen mit unterschiedlichen Namen dieselben Rechte besitzen. Sondern auch, ob sie im Alltag tatsächlich dieselben Chancen bekommen.