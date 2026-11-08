Kredit wegen ausländischem Pass abgelehnt? Ab November gilt in Österreich eine neue Regel

Ein regelmäßiges Einkommen, ein sicherer Arbeitsplatz und trotzdem kein Kredit? Wer in Österreich lebt, aber keinen österreichischen Pass besitzt, könnte bei der Kreditvergabe auf Schwierigkeiten stoßen. Ab 20. November gelten neue gesetzliche Schutzbestimmungen. Davon können auch Menschen mit serbischer, bosnischer oder anderen Nicht-EU-Staatsangehörigkeiten profitieren.

Ein Auto finanzieren, neue Möbel kaufen oder eine unerwartete Reparatur bezahlen: Für viele Menschen gehört ein Bankkredit zum Alltag. Doch was passiert, wenn bei der Kreditvergabe nicht nur das Einkommen, sondern auch die Staatsangehörigkeit eine Rolle spielt? Ein neues österreichisches Gesetz regelt ausdrücklich, unter welchen Voraussetzungen Banken Verbraucher unterschiedlich behandeln dürfen.

Was sich ab 20. November ändert

Am 20. November 2026 tritt das neue österreichische Verbraucherkreditgesetz in Kraft. Besonders interessant ist dessen Paragraf 5, der ein ausdrückliches Diskriminierungsverbot enthält.

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Demnach dürfen Verbraucher, die sich rechtmäßig in der Europäischen Union aufhalten, beim Zugang zu erfassten Krediten nicht ungerechtfertigt aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes benachteiligt werden.

Der Schutz umfasst außerdem weitere Diskriminierungsmerkmale, auf die die EU-Grundrechtecharta verweist.

Entscheidend ist: Das Gesetz unterscheidet beim Schutz nicht grundsätzlich zwischen österreichischen Staatsbürgern, anderen EU-Bürgern und rechtmäßig aufhältigen Drittstaatsangehörigen.

Auch Menschen mit bosnischem, serbischem oder nordmazedonischem Pass können daher unter die neue Bestimmung fallen.

Serbischer Pass, österreichisches Gehalt: Ein Beispiel

Ein 35-jähriger Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit lebt seit zwölf Jahren in Wien. Er verfügt über einen rechtmäßigen Aufenthalt, arbeitet unbefristet und verdient monatlich 2.400 Euro netto.

Für die Anschaffung eines Autos möchte er einen Kredit über 10.000 Euro aufnehmen.

Dürfte eine Bank seinen Antrag allein deshalb ablehnen, weil er keinen österreichischen Pass besitzt?

Nach der neuen Bestimmung wäre eine sachlich nicht gerechtfertigte Benachteiligung aufgrund seiner Staatsangehörigkeit unzulässig.

Anders sieht es aus, wenn die Bank anhand seiner tatsächlichen finanziellen Situation feststellt, dass er die monatlichen Kreditraten voraussichtlich nicht bezahlen kann.

Das Gesetz verbietet Diskriminierung, verpflichtet Banken aber nicht, jeden Kreditantrag anzunehmen.

Was ist bei einem befristeten Aufenthaltstitel?

Eine weitere Alltagssituation betrifft Menschen, die rechtmäßig in Österreich leben, deren Aufenthaltstitel jedoch nur befristet gültig ist.

Angenommen, eine Arbeitnehmerin aus Bosnien verdient monatlich 2.000 Euro netto. Ihr Aufenthaltstitel läuft in einem Jahr ab, während der gewünschte Kredit über fünf Jahre zurückgezahlt werden soll.

Darf die Bank darin ein Risiko sehen?

Hier kommt es auf die objektive Begründung an. Das neue Gesetz erlaubt unterschiedliche Kreditbedingungen weiterhin, wenn diese durch sachliche Kriterien hinreichend gerechtfertigt sind.

Eine nachvollziehbare Risikoprüfung bleibt daher zulässig. Eine pauschale Ablehnung allein wegen eines ausländischen Passes lässt sich damit hingegen nicht rechtfertigen.

Auch Menschen mit Wohnsitz im Ausland sind geschützt

Interessant ist die Neuregelung ebenfalls für grenzüberschreitende Lebenssituationen.

Beispielsweise könnte eine Person mit rechtmäßigem Wohnsitz in Deutschland einen Verbraucherkredit bei einer österreichischen Bank beantragen.

Auch hier darf der Wohnsitz nicht ohne ausreichende sachliche Rechtfertigung zur Benachteiligung führen.

Allerdings können Unterschiede bei der Überprüfung des Einkommens, der Kreditwürdigkeit oder bei der rechtlichen Durchsetzung von Forderungen relevant sein.

Ein Anspruch darauf, dass jede österreichische Bank Kredite ins Ausland vergibt, entsteht dadurch nicht.

Kredit abgelehnt: Diese Rechte sollten Betroffene kennen

Ab 20. November werden auch die Regeln zur Kreditwürdigkeitsprüfung präzisiert.

Lehnt eine Bank einen Kreditantrag aufgrund einer Datenbankabfrage ab, muss sie den Verbraucher unverzüglich und kostenlos über das Ergebnis, die konsultierte Datenbank und die berücksichtigten Datenkategorien informieren.

Wird die Kreditwürdigkeit mithilfe automatisierter Datenverarbeitung beurteilt, können Betroffene außerdem eine menschliche Überprüfung verlangen.

Wer eine Diskriminierung vermutet, sollte die Ablehnung dokumentieren und zunächst bei der Bank um Klärung ersuchen.

Bei ungelösten Streitigkeiten kann die Bankenschlichtung Österreich kostenlos vermitteln. Bei vermuteter Benachteiligung aufgrund der ethnischen Herkunft bietet auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft Beratung.

Wichtig: Nicht jeder Kredit fällt darunter

Die neuen Bestimmungen betreffen insbesondere Verbraucherkredite. Für Immobilienfinanzierungen gelten eigene gesetzliche Vorschriften.

Außerdem findet das neue Verbraucherkreditgesetz grundsätzlich auf Kreditverträge Anwendung, die ab dem 20. November 2026 abgeschlossen werden. Für ältere Verträge bestehen besondere Übergangsregeln.

Die zentrale Botschaft: Ein ausländischer Pass ist für sich allein kein sachlicher Grund, Menschen bei der Kreditvergabe schlechterzustellen. Einkommen, Rückzahlungsfähigkeit und nachvollziehbare Risiken dürfen Banken dagegen weiterhin prüfen.