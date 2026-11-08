Neue Verkehrsführung auf der Südautobahn: Das erwartet Autofahrer bis März 2027

Wer in den kommenden Wochen über die A2 in Richtung Kärnten oder Italien fährt, sollte eine wichtige Änderung kennen. Seit diesem Wochenende gilt auf einem stark befahrenen Abschnitt der Südautobahn eine neue Verkehrsführung. Besonders im Weihnachts- und Winterreiseverkehr könnte das für längere Wartezeiten sorgen. Die Einschränkungen bleiben voraussichtlich bis Ende März 2027 bestehen.

Die Weihnachtsferien rücken näher, viele Familien planen bereits ihre Reisen. Ob zum Verwandtenbesuch nach Kärnten, zum Skiurlaub oder weiter nach Italien: Die Südautobahn A2 ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen Österreichs. Doch ausgerechnet auf einem stark frequentierten Abschnitt zwischen der Steiermark und Kärnten müssen sich Autofahrer jetzt auf Einschränkungen einstellen.

Neue Verkehrsführung seit 8. November

Betroffen ist die sogenannte Tunnelkette Pack zwischen dem Herzogbergtunnel und dem Packsattel. Auf einer rund elf Kilometer langen Strecke läuft seit September 2025 eine umfassende Generalsanierung.

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In der Nacht von Samstag, 7. November, auf Sonntag, 8. November 2026, wurde dafür eine neue Bauphase eingerichtet. Laut ÖAMTC war zwischen 20 und 5 Uhr eine vollständige Sperre des Packabschnitts vorgesehen.

Seit Sonntag wird der Verkehr planmäßig auf einem verkürzten Abschnitt einspurig im Gegenverkehr über die Fahrbahn Richtung Klagenfurt geführt.

Hintergrund ist der Wechsel der Arbeiten auf die andere Seite des Herzogbergtunnels. Nachdem die Sanierung in Richtung Arnoldstein weitgehend abgeschlossen wurde, wird nun die Tunnelröhre in Richtung Wien erneuert.

Wo Autofahrer mit Staus rechnen müssen

Besonders betroffen ist der Bereich zwischen Steinberg in der Steiermark und Bad St. Leonhard in Kärnten.

Der ÖAMTC berichtet, dass es dort bereits während der bisherigen Bauarbeiten immer wieder zu erheblichen Verzögerungen gekommen ist.

Vor allem an Wochenenden und während stärkerer Reisewellen kann es vor den Tunnelportalen zu Rückstaus kommen. Zeitweise werden Fahrzeuge auch blockweise durch den Baustellenbereich geleitet.

Das Problem: Wo normalerweise mehrere Fahrstreifen zur Verfügung stehen, müssen sich Fahrzeuge nun auf einen Fahrstreifen pro Richtung beschränken.

Bereits eine Panne oder ein kleiner Unfall kann unter solchen Bedingungen zusätzliche Behinderungen verursachen.

Weihnachtsreise: Diese Strecken sind betroffen

Die Einschränkungen sind besonders für Menschen relevant, die von Wien oder Graz über die A2 nach Klagenfurt, Villach oder weiter nach Italien unterwegs sind.

Ein praktisches Beispiel: Eine Familie fährt am letzten Wochenende vor Weihnachten von Wien nach Kärnten. Sie plant ihre Ankunft am frühen Abend, hat aber die Baustelle auf der Pack nicht berücksichtigt.

Gerät sie dort in einen Rückstau, kann sich die Ankunft deutlich verzögern.

Wichtig für Reisende Richtung Balkan: Die häufig genutzte Route von Wien über Graz und Maribor nach Slowenien beziehungsweise Kroatien führt normalerweise nicht über den Packabschnitt. Wer diese Strecke fährt, ist von der Baustelle daher nicht unmittelbar betroffen.

Anders kann es bei Reiserouten über Kärnten und Villach aussehen.

Ist die B70 eine sinnvolle Alternative?

Während der nächtlichen Vollsperre wurden Fahrzeuge über die Landes- und Bundesstraßen umgeleitet.

In Richtung Kärnten verlief die vorgesehene Umleitung über Steinberg, die L314 und die B70 bis zum Packsattel. In Richtung Wien erfolgte die Ableitung beim Packsattel auf die B70 und weiter Richtung Steinberg beziehungsweise Mooskirchen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die B70 grundsätzlich die bessere Wahl ist.

Die Bundesstraße führt durch bergiges Gelände und kann bei winterlichen Verhältnissen ebenfalls schwierig zu befahren sein. Außerdem kann sich bei starkem Ausweichverkehr auch dort Stau bilden.

Autofahrer sollten deshalb nicht vorsorglich von der Autobahn abfahren, sondern aktuelle Verkehrsmeldungen und die angezeigten Fahrzeiten vergleichen.

Im Winter kommt ein weiteres Risiko hinzu

Die Pack liegt in einer Region, in der Schneefall, Glätte und schlechte Sicht während der Wintermonate zusätzliche Probleme verursachen können.

Seit 1. November gilt in Österreich wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Bis 15. April müssen Pkw bei Schnee, Schneematsch oder Eis mit geeigneten Winterreifen auf allen Rädern unterwegs sein. Für übliche Radialreifen ist eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern vorgeschrieben.

Gerade bei längeren Fahrten sollten Reisende außerdem genügend Treibstoff beziehungsweise Akkureserve einplanen und warme Kleidung sowie Getränke mitnehmen.

Wann endet die Baustelle?

Die aktuelle Verkehrsführung soll voraussichtlich bis 28. März 2027 bestehen bleiben.

Danach werden die Arbeiten im Frühjahr auf weitere Bereiche ausgedehnt. Die gesamte Generalsanierung der Tunnelkette Pack ist sogar bis Ende 2029 vorgesehen.

Dabei werden unter anderem Beleuchtung, Belüftung, Sicherheitstechnik und Fluchtwege modernisiert.

Für Autofahrer bedeutet das: Die A2 bleibt auf der Pack noch mehrere Jahre eine Baustelle. Wer während der Weihnachtsferien oder im Winter nach Kärnten beziehungsweise Italien fährt, sollte deshalb vor der Abfahrt die aktuelle Verkehrslage prüfen und mögliche Verzögerungen einplanen.