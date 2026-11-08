Vater zieht ins Ausland: Mutter kann 500 Euro mehr Steuerentlastung bekommen

Nach einer Trennung zieht ein Elternteil zurück nach Serbien, Bosnien oder Kroatien, während das Kind in Österreich bleibt. Was viele nicht wissen: Ein solcher Umzug kann auch Auswirkungen auf den Familienbonus Plus haben. Unter bestimmten Voraussetzungen darf der zurückbleibende Elternteil sogar den gesamten Steuerbonus beanspruchen. Entscheidend ist dabei ein Detail, das häufig übersehen wird.

Tausende Familien in Österreich haben enge Verbindungen ins Ausland. Nach einer Scheidung oder Trennung kommt es vor, dass ein Elternteil nach Serbien, Bosnien-Herzegowina oder Kroatien zurückkehrt. Die Kinder bleiben häufig mit dem anderen Elternteil in Österreich. Doch wer erhält in solchen Fällen den Familienbonus Plus, wenn weiterhin regelmäßig Alimente bezahlt werden?

Mit den neuen Aufteilungsregeln ab 1. Jänner 2027 gewinnt diese Frage zusätzlich an Bedeutung.

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Vater zieht nach Bosnien, Mutter bleibt in Österreich

Ein fiktives Beispiel zeigt, welche finanziellen Folgen entstehen können.

Eine Mutter lebt mit ihrer neunjährigen Tochter in Wien. Sie arbeitet Vollzeit, bezieht für das Kind Familienbeihilfe und bezahlt ausreichend Einkommensteuer.

Der Vater lebt nach der Trennung zunächst ebenfalls in Österreich und erfüllt seine Unterhaltspflicht vollständig.

Ab 2027 können sich zwei anspruchsberechtigte, getrennt lebende Eltern bei einem Kind dieses Alters den Familienbonus Plus grundsätzlich nur noch im Verhältnis 75:25 oder 50:50 aufteilen.

Dann zieht der Vater dauerhaft nach Banja Luka in die Republika Srpska. Er gibt seinen österreichischen Wohnsitz auf, arbeitet künftig in Bosnien-Herzegowina und ist in Österreich nicht mehr steuerpflichtig.

Obwohl er weiterhin regelmäßig Alimente bezahlt, kann sich dadurch der Anspruch auf den Familienbonus Plus grundlegend verändern.

Plötzlich sind bis zu 500 Euro mehr möglich

Das österreichische Finanzministerium erklärt diesen Fall ausdrücklich in seinen Informationen zum Familienbonus Plus ab 2027.

Hat der unterhaltspflichtige Elternteil im Ausland keine österreichische Steuerpflicht mehr, steht ihm grundsätzlich kein österreichischer Unterhaltsabsetzbetrag und damit auch kein entsprechender Familienbonus Plus zu.

Ist die Mutter dadurch die einzige anspruchsberechtigte Person, kann sie den gesamten Familienbonus Plus beantragen.

Bei einem minderjährigen Kind beträgt dieser jährlich 2.000,16 Euro.

Zum Vergleich: Bei einer 75:25-Aufteilung könnte sie selbst nur 1.500,12 Euro beanspruchen.

Der Unterschied beträgt 500,04 Euro jährlich. Voraussetzung ist, dass sie ausreichend Einkommensteuer bezahlt und ihr Anspruch das gesamte Jahr besteht.

Es handelt sich dabei nicht um eine zusätzliche staatliche Auszahlung, sondern um eine möglicherweise höhere Steuerentlastung für die Mutter.

Gilt das auch für Kroatien und Serbien?

Grundsätzlich ja. Die entscheidende Frage lautet nicht, in welches Land jemand übersiedelt, sondern ob weiterhin eine relevante österreichische Steuerpflicht besteht.

Das kann einen Vater betreffen, der nach Belgrad, Sarajevo, Zagreb oder Banja Luka zieht.

Die Republika Srpska ist dabei kein eigener Staat, sondern eine Entität innerhalb Bosnien-Herzegowinas.

Bei Kroatien ist allerdings besondere Vorsicht notwendig. Als EU-Mitgliedstaat unterliegt es zusätzlichen europäischen Regelungen. Arbeitet der Vater beispielsweise weiterhin in Österreich oder erzielt hier Einkünfte, kann eine österreichische Steuerpflicht fortbestehen.

Auch bei einem Umzug nach Serbien oder Bosnien bedeutet die bloße Abmeldung des Hauptwohnsitzes nicht zwangsläufig, dass sämtliche österreichischen Steuerpflichten enden.

Deshalb muss jeder Fall individuell geprüft werden.

Achtung: Wenn auch das Kind ins Ausland zieht

Ein besonders wichtiger Unterschied entsteht, wenn nicht nur ein Elternteil, sondern auch das Kind Österreich verlässt.

Lebt das Kind dauerhaft in Serbien oder Bosnien-Herzegowina, besteht grundsätzlich kein Anspruch auf den österreichischen Familienbonus Plus, da sich das Kind außerhalb der EU, des EWR und der Schweiz aufhält.

Bei einem Umzug des Kindes nach Kroatien kann dagegen aufgrund der europäischen Familienleistungsregelungen weiterhin ein Anspruch bestehen. Entscheidend sind die jeweiligen Voraussetzungen für österreichische Familienbeihilfe beziehungsweise entsprechende Ausgleichs- oder Differenzzahlungen.

Ob nur der Vater auswandert oder auch das Kind, kann steuerlich also einen erheblichen Unterschied machen.

Was passiert bei einem neuen Partner?

Auch die persönliche Situation des zurückbleibenden Elternteils spielt eine Rolle.

Lebt die Mutter mittlerweile mit einem neuen Ehepartner oder einem steuerrechtlich relevanten Lebenspartner zusammen, kann dieser unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls anspruchsberechtigt sein.

Dann greifen ab 2027 bei älteren Kindern grundsätzlich wieder die Aufteilungsregeln von 75:25 oder 50:50. Für Kinder unter vier Jahren oder bei Bezug erhöhter Familienbeihilfe bestehen Ausnahmen.

Die vollständige Zuordnung an die Mutter ist deshalb keineswegs in jeder Patchworkfamilie möglich.

Was betroffene Eltern jetzt prüfen sollten

Wer getrennt lebt und dessen früherer Partner ins Ausland gezogen ist, sollte zunächst klären, ob dieser weiterhin in Österreich steuerpflichtig ist.

Ebenso wichtig sind der eigene Familienbeihilfenanspruch, der Wohnort des Kindes, eine mögliche neue Partnerschaft und die tatsächliche Einkommensteuerbelastung.

Der Familienbonus Plus kann entweder laufend über den Arbeitgeber oder nachträglich über die Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt werden. Ab 2027 ist für eine neue Erklärung beim Arbeitgeber das Formular E 33 vorgesehen.

Wichtig ist außerdem: Die steuerliche Beurteilung von Auslandsfällen gab es bereits bisher. Neu ab 2027 sind insbesondere die eingeschränkten Aufteilungsmöglichkeiten zwischen mehreren Anspruchsberechtigten.

Für betroffene Familien lohnt sich daher eine genaue Prüfung. Denn ein Umzug ins Ausland verändert möglicherweise nicht nur die familiäre Situation, sondern auch die Höhe der Steuerentlastung in Österreich.