Milliarden-Skandal, bittere Reue: Ex-Wirecard-Chef hält sechs Jahre U-Haft für zu viel

Sechs Jahre Zelle, bald vielleicht das Urteil. Erstmals spricht Markus Braun über Reue, Hass und den Kaiserschmarrn von Stadelheim.

Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun sitzt seit mehr als sechs Jahren in der JVA Stadelheim in Untersuchungshaft. Schon in wenigen Wochen könnte das Urteil gegen ihn fallen. Im Raum stehen 10 bis 15 Jahre Haft, der Verdacht lautet auf Bandenbetrug, Marktmanipulation, Bilanzfälschung und Untreue. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zum ersten Mal seit Beginn seiner Haft hat Braun dem Spiegel ein Gespräch gewährt. Wie er mit Jan Marsalek umgegangen ist, bereut er, Rachegedanken hegt er keine. Zu den Vorwürfen sagt er, seine Verteidigung peile einen Freispruch an, er selbst rechne aber nicht damit.

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Im Wirecard-Prozess dürfte binnen weniger Wochen ein Urteil ergehen. Im Fall einer Verurteilung drohen Braun zwischen 10 und 15 Jahren Haft. Von Marsalek, der seit dem Zusammenbruch von Wirecard 2020 in Russland untergetaucht sein soll, grenzt er sich ab. Am 12. November 2026 setzte die 4. Strafkammer des Landgerichts München den Verteidigern eine Frist bis zum 26. November für letzte Beweisanträge; danach sind sechs Verhandlungstage für Plädoyers und die letzten Worte der Angeklagten eingeplant, ein Urteil vor Weihnachten 2026 ist möglich.

„Aber am Ende des Tages bringt einen Hass nicht weiter“, sagt Braun. Über die Zusammenarbeit mit seinem früheren Stellvertreter meint er: „Ich hätte aus heutiger Sicht Jan Marsalek zehn Jahre früher hinauswerfen sollen.“

Alltag in Stadelheim

Die ersten zwei Jahre in der U-Haft hat Braun nach eigener Schilderung als sehr hart erlebt. Inzwischen habe er einen Weg gefunden, mit der psychischen Ausnahmesituation zurechtzukommen. „Ich treibe Sport, lese Zeitungen und Bücher. Man lernt erst in der Haft, wie wichtig der Geistesreiz und die Kommunikation sind.“

Auch über den Alltag in Stadelheim spricht er: „Ich finde das Essen, in Anbetracht der Tatsache, dass es Gefängniskost ist, sogar relativ gut. Der Kaiserschmarrn ist für Stadelheimer Verhältnisse gar nicht schlecht.“ Ein Wiener Schnitzel komme nicht auf den Tisch, höchstens einmal pro Woche ein Puten- oder Hühnerschnitzel. Was ihm fehle, seien die Sozialkontakte zu Familie und Freunden.

Kritik an U-Haft

Die Dauer seiner U-Haft hält Braun für nicht vertretbar. „Sechs Jahre Untersuchungshaft halte ich in keiner Weise für gerechtfertigt.“ Seiner Ansicht nach sollte sie auf höchstens ein Jahr begrenzt werden, sofern es nicht um schwere Gewaltverbrechen geht. Mit einem Freispruch rechnet er nicht. „Meine Verteidigung und ich streben einen Freispruch an“, sagt er, kalkuliere aber anders.

Nach der Haft will er zu seiner Familie nach Wien zurückkehren. Beruflich interessieren ihn künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Fusionsenergie. „Gern bis ich 90 Jahre alt bin, sofern es mein Gehirn hergibt.“

Wirecard war 2020 kollabiert, nachdem eine Luftbuchung über 1,9 Milliarden Euro aufgeflogen war. Marsalek flüchtete in einer Cessna von Bad Vöslau in Niederösterreich über Minsk nach Moskau und soll dort für einen russischen Dienst arbeiten. Die Unschuldsvermutung gilt für alle hier Genannten.