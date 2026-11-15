614 Bewerber wollen Bürgermeister werden, in 45 Gemeinden tritt nur einer an. Für Drittstaatsangehörige bleibt die Wahlurne diesmal tabu.

In Slowenien sind die Wählerinnen und Wähler aufgerufen, Bürgermeister und Gemeinderäte zu bestimmen. Im ganzen Land kann bis 19 Uhr abgestimmt werden, bis zur Schließung der Wahllokale gilt die Wahlruhe. Stimmberechtigt sind etwas mehr als 1,6 Millionen Personen, und zwar jeweils in jener Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz haben. Die Stimme kann auch von zu Hause aus abgegeben werden, außerdem per Post aus Slowenien.

Mit ersten Teilergebnissen ist nach 20 Uhr zu rechnen. Solange die Wahlruhe gilt, ist es verboten, Wähler zur Stimmabgabe aufzurufen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bürgermeisterämter

Um das Bürgermeisteramt bewerben sich 614 Kandidaten, unter ihnen 123 Frauen. In 45 Gemeinden steht der künftige Bürgermeister schon fest, weil nur eine Person angetreten ist, meist der Amtsinhaber. Verfehlt in einer Gemeinde jeder Bewerber die absolute Mehrheit, kommt es am 29. November zur Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten.

Gemeinderäte

Für die Gemeinderäte stellen sich insgesamt 18.016 Kandidaten zur Wahl. Zeitgleich werden die Räte der Orts-, Dorf- und Stadtteilgemeinschaften bestimmt. In einigen Gemeinden werden außerdem Vertreter der italienischen, ungarischen und Roma-Gemeinschaft in den Gemeinderat gewählt. Stimmberechtigt sind slowenische Staatsbürger sowie Staatsangehörige der übrigen EU-Mitgliedsstaaten.

Drittstaatsangehörige mit ständigem Wohnsitz in Slowenien dürfen diesmal nicht mitstimmen, da ihnen ein neues Gesetz dieses Recht entzogen hat. Der slowenische Nationalrat beschloss am 15. Juni 2026 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Kommunalwahlen (ZLV-M), das Drittstaatsangehörigen mit ständigem Wohnsitz das kommunale Wahlrecht entzog.