Wien-Wahl 2025: Ein Fünftel der Wahlberechtigten sind EU-Bürger*innen

Die Zuwanderung nach Wien ist in den letzten Jahren stark von Menschen aus den EU-Ländern geprägt. Das zeigt sich auch bei den Wahlberechtigten für die Wiener Bezirksvertretungen bei der Wien-Wahl am 27. April 2025. Fast ein Fünftel der Wahlberechtigten bei den Bezirksvertretungswahlen sind nichtösterreichische EU-Bürger*innen.

„Ich lade alle wahlberechtigten EU-Bürger*innen in Wien herzlich ein, von ihrem Stimmrecht bei der Bezirksvertretungswahl Gebrauch zu machen. Wer in dieser Stadt lebt, soll auch mitbestimmen können, wie sie sich weiterentwickelt. Gerade auf Bezirksebene entscheidet sich vieles, was unseren Alltag prägt – von Grünflächen über Schulen bis hin zur Infrastruktur. Die kleine Wiener Wahlhilfe ist hier eine gute sprachliche Unterstützung.“, so Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling.

Wählen auch ohne österreichische Staatsbürgerschaft

In der Europäischen Union haben alle EU-Bürger*innen unabhängig von der Staatsbürgerschaft das Recht in ihrem jeweiligen Wohnsitzland an Kommunalwahlen teilzunehmen. Wien ist jedoch nicht nur eine Gemeinde, sondern auch ein Bundesland. Der Wiener Gemeinderat ist auch gleichzeitig Landtag. Aus diesem Grund dürfen EU-Bürger*innen, die in Wien leben, nicht an der Wiener Gemeinderatswahl teilnehmen. EU-Bürger*innen können in Wien jedoch auf Bezirksebene bei der Wahl der Bezirksvertretungen mitbestimmen.

Voraussetzungen für EU-Bürger*innen

Bei den Wiener Bezirksvertretungswahlen sind 264.776 in Wien lebende nichtösterreichische EU-Bürger*innen wahlberechtigt. Zwei Voraussetzungen müssen EU-Bürger*innen erfüllen, wenn sie ihre Stimme für die Bezirksvertretungswahl abgeben möchten. Erstens müssen sie seit mindestens 28. Jänner 2025 in Wien ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben und zweitens müssen sie spätestens am Wahltag ihr 16. Lebensjahr vollendet haben.

„Kleine Wiener Wahlhilfe“ in 9 Sprachen

In der „Kleinen Wiener Wahlhilfe“ hat die Stadt Wien alle wichtigen Informationen zu den Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2025 in 9 Sprachen zusammengestellt. Neben Deutsch und Englisch ist die „Kleine Wiener Wahlhilfe“ verfügbar in den Sprachen der sieben größten Zuwanderungsgruppen aus der EU. Die Top-8-Herkunftsländer sind Deutschland, Polen, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Bulgarien, Slowakei und Italien.

Kleine Wiener Wahlhilfe: https://www.wien.gv.at/politik/wahlen/grbv/2025/wahlhilfe.html

Factsheet „Wer darf (nicht) wählen“: https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/wahlen.html