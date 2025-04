14-Jähriger rockt Celine Dion und schnappt sich „Voice Kids“-Krone

Mit einer kraftvollen Interpretation von Celine Dions „All By Myself“ eroberte der 14-jährige Neo die Herzen des Publikums und den Sieg bei „The Voice Kids“ 2025.

Der 14-jährige Neo hat sich die Krone der 13. Staffel von „The Voice Kids“ 2025 gesichert. Im packenden Finale, bei dem zwölf junge Talente aus vier verschiedenen Coach-Teams um den Sieg kämpften, fiel die Entscheidung durch das Publikumsvotum. Mit seiner Interpretation des Celine-Dion-Klassikers „All By Myself“ eroberte Neo die Herzen der Zuschauer:innen im Sturm. Sein Mentor Wincent konnte seine Bewunderung kaum verbergen und räumte ein: „Ich werd‘ niemals so hoch singen können wie du und so krass!“

Das Finale begeisterte mit atemberaubenden Darbietungen, die für Gänsehautmomente sorgten. Als der Sieger verkündet wurde, wirkte Neo überwältigt von seinem Erfolg und wurde sofort von den Glückwünschen seiner Mitstreiter:innen umringt. In einem feierlichen Moment überreichte Coach Wincent seinem Schützling den begehrten Pokal.

Neos Siegeszug hatte sich bereits in den Wochen vor dem Finale angedeutet. In den Knockouts beeindruckte er mit seiner emotionalen Interpretation des Whitney-Houston-Klassikers „I Have Nothing“, wofür Moderatorin Melissa Khalaj seine außergewöhnliche Bühnenpräsenz besonders hervorhob. Die Tage vor dem Finale waren geprägt von einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Teams von Wincent und Ayliva, wobei Neo in Fan-Umfragen der Joyn App bereits als Favorit für den Gesamtsieg gehandelt wurde.

Neos Gewinne

Der Triumph bringt dem jungen Künstler nicht nur Ruhm, sondern auch handfeste Belohnungen: Er darf seine eigene Single produzieren, erhält ein Ausbildungsstipendium von 20.000 Euro und bekommt die exklusive Chance, für den kommenden Disney-Kinofilm „Elio“ einen Song einzusingen.