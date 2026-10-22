Bis zu 3,50 Euro für Leitungswasser: Wirte bitten zur Kasse

Tirol, 2025: Leitungswasser aus dem Hahn wird zum Luxusgut und das ist längst nicht die einzige Überraschung auf der Getränkekarte.

Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Tirol hat die Getränkepreise in 47 Tiroler Lokalen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: In 22 dieser Wirtshäuser wird Leitungswasser mittlerweile kostenpflichtig ausgeschenkt – zu Preisen, die zwischen 50 Cent und 3,50 Euro pro halben Liter liegen.

Kostenpflichtiges Leitungswasser

Besonders bemerkenswert ist der Umstand, dass sechs dieser Lokale die Gebühr erst im Laufe des Jahres 2025 neu eingeführt haben. Einzelne Betriebe vermarkten das Leitungswasser dabei unter eigenen Bezeichnungen wie „Wellwasser“ oder „Granderwasser“. In fünf der betroffenen Lokale wird der Preis allerdings nur dann fällig, wenn die Gäste ausschließlich Wasser und sonst nichts konsumieren.

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Steigende Getränkepreise

Die Preiserhöhungen machen jedoch nicht beim Wasser halt. Für ein großes Bier werden inzwischen bis zu sechs Euro verlangt, eine kleine Cola schlägt im teuersten Lokal mit 4,60 Euro zu Buche. Auch bei Kaffee und Apfelsaft zeigt die Preiskurve nach oben: Ein Verlängerter kostet bis zu 4,20 Euro, und aufgespritzter Apfelsaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,79 Prozent verteuert.

Der Durchschnittspreis liegt nun bei 3,73 Euro.