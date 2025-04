Launischer April: Sonne und mildes Wetter in Wien

Mit Schwung ins Wochenende: Der 19. April zeigt sich in Wien von seiner launischen Frühlingsseite. Nach einer teils nassen und windigen Nacht dürfen sich die Wienerinnen und Wiener heute aber auf freundlichere Aussichten freuen – die Sonne setzt sich mehr und mehr durch. So kann der Samstag entspannt starten und macht Lust auf einen Spaziergang an der Donau oder einen Besuch im Schanigarten.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Der Morgen beginnt in Wien noch etwas durchwachsen mit einzelnen Sprühregenphasen bei rund 13 Grad und hoher Bewölkung (88%).

Vormittag/Mittag: Bereits am späten Vormittag und Mittag klart es zunehmend auf: Die Temperaturen steigen auf angenehme 20 bis 23 Grad, zeitweise lacht die Sonne vom Himmel. Der Wind weht heute spürbar – teils kräftige Böen aus westlichen Richtungen erreichen bis zu 46 km/h, zum Nachmittag hin nimmt er aber ab.

Nachmittag/Abend: Am Nachmittag und Abend zeigt sich der Himmel über Wien meist heiter bis leicht bewölkt, mit Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht bleibt es wolkenarm bei etwa 10 Grad.

Warnung: Akute Wetterwarnungen liegen aktuell keine vor. Dennoch empfiehlt sich gerade am Vormittag bei Spaziergängen ein winddichtes Jäckchen.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Ähnlich wie in Wien startet der Osten Österreichs mit Restwolken und vereinzelten Regentropfen in den Tag. Im Tagesverlauf setzt sich aber verbreitet sonniges Wetter durch, die Temperaturen klettern auf frühlingshafte 18 bis 23 Grad.

Süden: Hier präsentiert sich der April besonders freundlich: Viel Sonne, milde Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad und kaum Wind laden zu Aktivitäten im Freien ein. Längere Wolkenfelder sind vor allem am Morgen möglich, lösen sich aber rasch auf.

Westen: Im Westen bleibt das Wetter wechselhafter. In höheren Lagen der nördlichen Alpen können sich Restwolken und leichte Schauer bis zum Vormittag halten, ab Mittag wird es auch hier freundlicher. Die Tageshöchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad.

Zentrum: Auch hier dominieren anfangs Wolken, teils mit kurzen Schauern. Bis spätestens Mittag setzt sich die Sonne immer besser durch und sorgt für Temperaturen um 17 bis 21 Grad.

Wettertrend für die kommenden Tage

Sonnig und mild geht es weiter! Am Sonntag dürfte sich nach aktuellem Stand erneut freundliches Frühlingswetter durchsetzen – Temperaturen von 21 bis 22 Grad machen Lust auf einen Ausflug ins Grüne.

Erst am Montag trübt sich der Himmel wieder ein, mit dichterer Bewölkung, aber weiterhin sehr milden Werten um 22 Grad. Regen bleibt die Ausnahme, es bleibt überwiegend trocken.

KOSMO-Wettertipp

Heute lockt Wien mit Sonne und milden Temperaturen – die perfekte Gelegenheit für eine ausgedehnte Mittagspause im Freien oder einen kleinen Spaziergang zum Wochenstart. Wer empfindlich auf Wind reagiert, sollte sich am Vormittag noch eine winddichte Jacke schnappen. Und für alle Frühlingshungrigen gilt: Die nächsten sonnigen Tage nicht verpassen – das Aprilwetter bleibt auf der freundlichen Seite!