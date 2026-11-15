Kalajdzic schießt Österreich zurück in die A-Liga: Joker wird zum Matchwinner

Lange passiert wenig, dann kommt der Joker. In Linz fällt die Entscheidung spät, und für Österreich geht es wieder nach oben.

Österreich hat Irland niedergerungen und sich schon einen Spieltag vor Schluss den Gruppensieg in B3 gesichert. Beim 1:0 war Joker Sasa Kalajdzic in der 78. Minute zur Stelle, damit steht die Rückkehr in die A-Liga fest.

Entschieden wurde die Partie nach einem ruhenden Ball. Romano Schmid schlug eine Ecke von links in den Strafraum, Dara O’Shea verlängerte sie an den zweiten Pfosten, wo Michael Gregoritsch per Kopf ablegte. Kalajdzic hielt den Fuß hin und spitzelte den Ball über die Linie. In der ausverkauften Raiffeisen Arena in Linz sahen 16.700 Fans den Siegtreffer.

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Spielverlauf

Die erste Hälfte verlief zäh, nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Christoph Baumgartner kam zu mehreren guten Gelegenheiten, blieb aber ohne Torerfolg. Das galt auch für Christoph Lang und Stefan Posch. Auf der Gegenseite suchte Troy Parrott immer wieder den Abschluss, Ryan Manning und Adam Idah hielten die irische Offensive im Spiel.

Alexander Schlager parierte mehrfach stark, unter anderem gegen Chiedozie Ogbene in der 87. Minute. Für den Tormann war es das erste Spiel ohne Gegentor seit acht Partien. Sechs Monate nach seiner Muskelsehnenverletzung feierte Baumgartner sein Comeback. Er begann als Zehner, trug die Nummer 10 und stand zum 51. Mal in der ÖFB-Startelf.

Zuhause ist Österreich seit 17 Spielen ungeschlagen, in jeder der jüngsten 29 Heimpartien fiel ein Tor. Den Abschluss bildet am Dienstag die Begegnung mit Israel in Debrecen, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Die Partie in Linz leitete Schiedsrichter Peljto aus Bosnien-Herzegowina. Verwarnt wurden auf österreichischer Seite Schmid, Laimer, Florucz und Gregoritsch, bei den Iren sahen Moylan und Molumby die Gelbe Karte.

Stimmen zum Spiel

Sasa Kalajdzic gab zu Protokoll: „Es war wieder so wie damals. Vielleicht nicht so dramatisch, aber auch schön.“

Danach schob er nach: „Es war ein schwieriges Spiel, die Iren sind ein harter Gegner. Es war wichtig, dass wir kein Gegentor bekommen, wir haben die Standards gut wegverteidigt. In der ersten Hälfte haben wir uns schwer getan, Chancen herauszuspielen und ins Pressing zu kommen. Das haben wir dann besser gemacht und schließlich auch verdient gewonnen.“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ordnete die Partie so ein: „Wir haben ganz stark begonnen und dann den Faden ein bisschen verloren. Wir waren zu nervös nach Balleroberungen. Am Schluss haben wir auch gut verteidigt, auch die eine oder andere Parade gebraucht und endlich wieder einmal zu null gespielt. Wenn man bedenkt, wer alles gefehlt hat, muss man sagen, Hut ab. Die Jungs haben es super gemacht, wenn man sich überlegt, dass alleine in der Offensive sechs, sieben gefehlt haben, die vielleicht von Anfang an gespielt hätten. Wir werden am Dienstag mit Sicherheit einige andere Spieler sehen. Wenn nicht jetzt, wann dann.“

Auf der Gegenseite äußerte sich Irlands Teamchef Heimir Hallgrimsson so: „Ich bin glücklich darüber, dass wir gut gespielt und viele Chancen kreiert haben, aber unglücklich über die Niederlage. Ein Spiel auf so einem Level wird durch einen Moment entschieden. Es war ein offenes Spiel, manchmal hatte ich den Eindruck, ein Basketballspiel zu sehen. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt und hätten zumindest einen Punkt verdient.“