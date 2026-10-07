FIFA-Weltrangliste: Österreich und Bosnien klettern nach oben

Österreich stellt im FIFA-Ranking seine beste Platzierung unter Ralf Rangnick ein. Auch Bosnien und Herzegowina legt zu, während Kroatien und Serbien zurückfallen.

Gute Nachrichten für Österreichs Fußballfans: In der am 7. Oktober 2026 veröffentlichten FIFA-Weltrangliste hat sich das Männer-Nationalteam um einen Platz verbessert. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick steht nun auf Rang 22 und erreicht damit wieder ihre beste Platzierung unter seiner Führung. Zuletzt hatte die ÖFB-Auswahl diesen Rang im September 2025 belegt.

Österreich bleibt ungeschlagen

Der Sprung nach vorne folgt auf vier Nations-League-Spiele ohne Niederlage. Österreich gewann gegen Israel und den Kosovo jeweils mit 3:1. Anschließend holte das Team auswärts ein 2:2 in Irland und ein 1:1 im Kosovo. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und acht Punkten führt Österreich die Gruppe B3 an.

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Der Vorsprung auf die Verfolger Kosovo und Irland beträgt jeweils drei Punkte. Damit hat das ÖFB-Team eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Die beiden letzten Gruppenspiele folgen am 14. November gegen Irland und am 17. November gegen Israel.

Bosnien gewinnt vier Plätze

Auch Bosnien und Herzegowina zählt zu den Gewinnern des aktuellen Rankings. Die „Zmajevi“ verbessern sich gegenüber der letzten offiziellen Rangliste vom 20. Juli um vier Plätze und klettern von Rang 61 auf 57. Unter den vier verglichenen Nationalteams ist das der größte Sprung nach vorne.

Zuletzt feierte Bosnien und Herzegowina auch auf dem Platz einen Erfolg: Am 5. Oktober setzte sich die Mannschaft in der Nations League mit 1:0 gegen Polen durch.

Kroatien bleibt vorne

Kroatien ist weiterhin das bestplatzierte Nationalteam aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die „Vatreni“ verlieren allerdings einen Platz und fallen von Rang 13 auf 14 zurück. In den jüngsten vier Nations-League-Spielen gelang ein Sieg gegen Tschechien. Dem standen eine Niederlage gegen England und zwei gegen Spanien gegenüber. Trotz des Rückgangs bleibt Kroatien unter den besten 15 Nationalmannschaften der Welt.

Serbien rutscht zurück

Für Serbien fällt das Update weniger erfreulich aus. Die „Orlovi“ verlieren vier Plätze und rutschen von Rang 40 auf 44 ab. Die Mannschaft verlor alle vier bisherigen Spiele der laufenden Nations League gegen Griechenland, Deutschland und zweimal gegen die Niederlande.

An der Spitze der FIFA-Weltrangliste bleibt Weltmeister Spanien vor Argentinien und Frankreich. Die nächste offizielle Ausgabe erscheint am 18. November 2026.