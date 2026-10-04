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Debakel

0:7-Debakel: Kroatien erlebt historischen Albtraum gegen England

0:7-Debakel: Kroatien erlebt historischen Albtraum gegen England
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

0:7 gegen England – Kroatien erlebt einen historischen Absturz, der selbst hartgesottene Fans sprachlos zurücklässt.

Unter Trainer Slaven Bilic erlebte die kroatische Fußballnationalmannschaft einen schwarzen Abend: Mit 0:7 unterlag das Team gegen England – ein Ergebnis, das nicht nur die Fans in Schockstarre versetzte, sondern auch die kroatische Diaspora in Aufruhr brachte. Eine Niederlage dieser Dimension hat historischen Charakter und hinterlässt tiefe Spuren.

Das historische Debakel ereignete sich am 3. Oktober 2026 in Rijeka im Rahmen der UEFA Nations League, Liga A, Gruppe 3.

Modrics 205. Länderspiel

Besonders im Fokus stand Kapitän Luka Modric, der in dieser Partie sein 205. Länderspiel bestritt. In der 57. Minute nahm Bilic ihn vom Feld – Kristijan Jakic übernahm seinen Platz. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail sparte nicht mit Kritik: „Der 41-Jährige zeigte heute Abend sein Alter. Von ihm blieb nur noch ein blasser Schatten übrig.“

Spannungen in der Gruppe

In der Gruppenphase rangiert Kroatien hinter England und Spanien auf dem dritten Platz. Die Ausgangslage ist damit alles andere als komfortabel – zumal das nächste Duell gegen den amtierenden Weltmeister wartet.

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